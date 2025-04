Zo redt deze Brabander duizenden kinderlevens in Zuid-Afrika

Wat brengt een ondernemer uit Sint-Oedenrode naar de townships van Zuid-Afrika? Waar de armoede groot is, waar kinderen op straat rondhangen in een omgeving die vaak niet veilig is? Waar kindermishandeling en -misbruik aan de orde van de dag zijn? Tijdens zijn eerste reis naar het land dacht Ed Rakhorst: deze kleintjes verdienen een kans op een toekomst. "En toen drong het tot me door. Shit, hier moet ik iets mee. Zo is het zaadje geplant."

Martijn reist als maker van de tv-serie Vergezocht af naar Zuid-Afrika. Hij zoekt Ed op in het plaatsje Phalaborwa, dat grenst aan het bekende Kruger National Park, waar je de Big Five (buffel, leeuw, luipaard, neushoorn en olifant) kunt spotten. Zijn vader vergezelt hem dit keer, wel zo gezellig. Want het is een flinke afstand die moet worden overbrugd, 13.012 kilometer om precies te zijn. Om er te komen, toeren ze na de vlucht met een huurauto over de Panoramaroute, met zulke indrukwekkende vergezichten dat je er spontaan van gaat oh'en en ah'en.

Ed had een succesvol reclamebureau en een internetbedrijf. "We deden als gezin leuke en mooie dingen, en die zetten we vervolgens om in materialistische doelen. Maar toen ik hier kwam, was die materie ineens weg. Want hier gaat het om leven en dood." Hij vervolgt: "Hoe verwerpelijk ook, verkrachtingen zijn hier redelijk standaard. Het hoort erbij. Maar het is iets wat er niet bij zou mogen horen. Zeker niet als het om hele kleine kinderen gaat."

In 2014 verkocht hij zijn bedrijven om zich fulltime te storten op Bambanani. En Ed weet van aanpakken. "Het is een beetje uit de hand gelopen", lacht hij. "Inmiddels hebben we 106 scholen, waar dagelijks vijfduizend leerlingen naartoe gaan. Ook zijn er twee gehandicaptencentra. En dan organiseren we nog verschillende voetbalcompetities, zodat 3900 kinderen een balletje kunnen trappen."

Op het schooltje zitten ongeveer dertig kleintjes van 0 tot 4 jaar. "Sommige kindjes dragen geen schoenen of hebben witte vlekken op het hoofd, wat betekent dat ze nog niet ontwormd zijn en last hebben van wormen", vertelt Ed. "We zitten hier in de beginfase, het gebouw is in een slechte staat. Er moet nog veel gebeuren. Maar we hebben wel een hekwerk rondom de school geplaatst voor de veiligheid en er is nu een watertank. Ook bieden we een voedselprogramma aan, zodat de kinderen gezond te eten krijgen."

Ondervoeding is de belangrijkste oorzaak voor de hoge kindersterfte in het land. "In de eerste duizend dagen van een kinderleven wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van het lichaam en de capaciteit van de hersenen. Dus een kind dat ondervoed is, wordt nooit zo slim als het had kunnen zijn", zegt Ed.