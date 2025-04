Na zes halve liters bier rijdt man (54) fietser dood: jaar de cel in

Zes blikken bier van een halve liter gooide hij op klaarlichte dag achterover en vervolgens reed een 54-jarige automobilist uit Ravenstein een fietser dood. De man moet nu een jaar de cel in. Daarnaast is hij de komende vier jaar zijn rijbewijs kwijt. Dat heeft de rechter in Den Bosch dinsdag bepaald.

De man verklaarde dat hij de fietser niet had gezien. Uit de ademanalyse bleek ook waarom. De man had zoveel gedronken dat hij niet meer op de juiste weghelft kon blijven rijden. Ook was hij niet meer in staat zijn omgeving en medeweggebruikers op te merken en daarop te anticiperen.

De automobilist kocht in de ochtend van 28 november 2023 zes blikken bier en dronk die op een parkeerplaats een voor een op. Hij vervolgde daarna stomdronken zijn weg en belandde op de Maasdijk op de verkeerde weghelft. Daar botste hij frontaal op een 83-jarige fietser. Het slachtoffer raakte zwaargewond en overleed een paar dagen later.

En dat terwijl het ongeval gebeurde op klaarlichte dag op een rechte, overzichtelijke weg. Volgens de rechter is de man zeer onvoorzichtig en onoplettend geweest.

Alcoholverslaving

Hij neemt het de man dan ook zeer kwalijk dat hij ervoor koos om onder invloed van een forse hoeveelheid alcohol achter het stuur te gaan zitten. De verdachte had eerder verklaard dat hij een terugval had in zijn alcoholverslaving en met die kennis had hij volgens de rechter beter moeten weten. Hij wist dat hij niet in staat was om te rijden, maar deed dit wel.

Minder lange gevangenisstraf

De officier van justitie eiste een rijontzegging van vier jaar en achttien maanden celstraf. De rechter heeft daar zes maanden vanaf getrokken, onder meer omdat de man oprecht spijt betuigde.

Volgens de rechter lijkt hij stellig in de wens om van zijn alcoholverslaving af te komen en zet hij zich daar sinds het ongeval dagelijks voor in. Ook is hij sinds het ongeluk zijn baan en huwelijk kwijtgeraakt. Al met al vindt de rechtbank een celstraf van twaalf maanden en een rijontzegging van vier jaar op zijn plaats.