Dronken fietser moet 250.000 euro betalen na veroorzaken dwarslaesie

Bijna vier jaar nadat hij een dwarslaesie opliep bij een fietsongeluk in zijn woonplaats Eindhoven heeft het slachtoffer toch enige genoegdoening gekregen. Een man die fors had gedronken en hem van een fietspad reed, kwam er bij de rechtbank in Den Bosch vanaf met een boete van 100 euro. In hoger beroep bepaalde het hof dat het slachtoffer recht heeft op een schadevergoeding van bijna 250.000 euro.

Het ongeluk gebeurde op 5 augustus 2021, rond kwart voor acht ’s morgens vlak bij de Technische Universiteit. De twee fietsers waren in de buurt van het Dommeltunneltje tegen elkaar gebotst. De man die zwaargewond raakte, werd onder begeleiding van een trauma-arts naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Het 60-jarige slachtoffer heeft deze veroordeling te danken aan het Openbaar Ministerie. Dat had in het najaar van 2023 beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank.

'Schuld niet bewezen'

De andere fietser raakte lichtgewond aan zijn hoofd. Hij werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor verhoor. "Bij dit soort aanrijdingen met zwaar lichamelijk letsel is dit de standaardprocedure", liet een politiewoordvoerder toen weten. In 2023 leek de veroorzaker nog aan een pittige straf te ontkomen. Hij kreeg alleen een boete van 100 euro, omdat hij teveel had gedronken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij schuld had aan de botsing.

De officier van justitie had drie maanden cel geëist en vond de schadeclaim van 292.000 euro die de Eindhovenaar indiende terecht. De advocaat-generaal bij het hof dacht er hetzelfde over. Hij vond in het hof een medestander: de veroorzaker heeft aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend gehandeld.

'Donker en onveilig'

De veroorzaker erkende dat hij de vorige dag teveel had gedronken en zei verder dat hij de Eindhovenaar niet had gezien toen hij met een vriend hard aan het fietsen was: “Voor mij was het er donker en onveilig.” De man, die al vaker voor alcoholmisbruik is veroordeeld, hield onvoldoende rechts en veroorzaakte hierdoor het ernstige verkeersongeval.

Het slachtoffer verklaarde dat er geen ruimte meer was voor hem: “Ik heb, denk ik, alleen gegild. Toen ik wakker werd lag ik op de grond, met de fiets tussen mijn benen. Ik kon niets meer bewegen.” De Eindhovenaar is blijvend invalide: “Meer dan praten, zelfstandig ademhalen en een zelfstandige spijsvertering heb ik niet. Samen met mijn partner verkeer ik al jaren in een overlevingsmodus.”