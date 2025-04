Politie lost waarschuwingsschot nabij centrum van Oosterhout: man opgepakt

De politie heeft dinsdagmiddag een waarschuwingsschot gelost nabij het centrum van Oosterhout. Zij kreeg een melding dat daar een man rondliep met een wapen.

De politie kreeg de melding aan het einde van de middag. Niet veel later is de man aangehouden tegenover de Mariakerk op de Wilhelminalaan. Hij had een voorwerp bij zich dat op een vuurwapen leek.

Eind maart was er een schietpartij in Oosterhout. De politie laat weten dat ze alles meenemen in dit onderzoek, maar geen vermoedens heeft van een relatie tussen beide incidenten.