'Dit voelt als Rome', condoleances voor paus bij basiliek Oudenbosch

1/2 Het condoleanceregister voor paus Franciscus in de basiliek in Oudenbosch (foto: Erik Peeters).

“Rust zacht lieve paus Franciscus en bedankt voor alles wat u voor ons gedaan heeft.” Het is één van de teksten in het condoleanceregister in de basiliek in Oudenbosch dat dinsdagmiddag is geopend. Tientallen mensen uit de omgeving, maar ook uit Dordrecht, Den Haag en Turnhout uitten tot nu toe hun medeleven bij het overlijden van de paus.

De basiliek in Oudenbosch is een geschaalde kopie van de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Vandaar dat in Oudenbosch de Vaticaanse vlag buiten halfstok hangt. Op een tafel in de basiliek flankeren twee kaarsjes een grote foto van de overleden paus en het condoleanceboek. “De hele entourage hier voelt toch een klein beetje als Rome, vandaar dat ik hier naar toe ben gekomen om te bidden en een kaarsje te branden voor de paus”, aldus Ludo uit Turnhout.

Aanvankelijk was er dinsdag nog geen gedenkplek ingericht. Toen vrijwilliger Johan Goverde merkte dat steeds meer mensen speciaal naar de basiliek kwamen, besloot hij in allerhaast alsnog een condoleanceregister te openen. “Ik heb snel een tekst laten printen bij het uitzendbureau tegenover de kerk. Een medewerker van Visit Halderberge regelde het boek. Ik ben blij dat we het gedaan hebben, want we krijgen mooie reacties vandaag.”

"Ondanks dat we beiden protestants zijn, willen we graag ons respect tonen."

Zoals die van de fietsvriendinnen Hanneke en Ineke uit het Zuid-Hollandse Giessenburg. “We hebben dertig kilometer extra gefietst bovenop onze geplande route om hier te kunnen zijn. Ondanks dat we beiden protestants zijn, willen we graag ons respect tonen. Paus Franciscus was een inspirerende man, een verbinder die veel goodwill heeft gekweekt”, aldus Hanneke. Dat blijkt ook uit teksten die mensen bij hun condoleance schrijven. "U was een voorbeeld voor ons, dank hiervoor." Of: "Je was een paus voor iedereen en vooral ook voor de arme mensen." Het condoleanceregister kan nog de hele week worden getekend in de basiliek in Oudenbosch. Het is nog niet bekend wat er daarna met het boek gaat gebeuren. “Mogelijk dat we het in Rome gaan aanbieden. Maar daarover moet het bestuur nog een beslissing nemen”, aldus Johan Goverde. Ook in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch liggen condoleanceregisters klaar om te tekenen. Daar kan ook een kaarsje aangestoken worden bij een portret van paus Franciscus.