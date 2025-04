Roberto ziet zijn oldtimers in vlammen opgaan: 'Zou mijn trouwauto worden'

Het paasweekend van Roberto van Dinther uit Veldhoven is er een om nooit meer te vergeten. Zondagnacht brak door nog onbekende oorzaak brand uit in de garage achter zijn huis. Daar stonden twee Volkswagen Jetta's. De oldtimers, waarvan er een de trouwwagen van Roberto zou worden, gingen helemaal in vlammen op.

Roberto kan het nog nauwelijks bevatten dat de twee auto's die zijn grote passie waren, er niet meer zijn. De garage waar de afgebrande auto's staan is dichtgetimmerd. Vanwege het onderzoek en de verzekering mag hij er niet in.

Roberto bij de uitgebrande garage (foto: René van Hoof)

"Ik ben zonder kleren naar buiten gerend."

Roberto lag zondag al in bed toen de buurman van twee huizen verderop belde: er is brand in jouw garage. Er was geen redden meer aan.

"Ik ben zonder kleren naar buiten gerend en probeerde te redden wat er te redden viel. Maar dat is natuurlijk niet verstandig. Brandweer en politie riepen al dat ik dat niet moest doen. Gelukkig heb ik nog een jerrycan met twintig liter benzine weg kunnen halen, anders was het misschien wel veel erger afgelopen." Van de auto's is niets over: "De auto waar ik in zou gaan trouwen, daar is alleen het plaatwerk nog van over. De andere auto is helemaal gesmolten". Volkswagen is altijd de passie van Roberto geweest: "Al sinds ik op mijn achttiende mijn rijbewijs haalde. Ik heb het wel eens een ziekte genoemd. Ik heb tientallen Volkswagens gehad, maar deze waren wel echt auto's waarvan ik dacht, die doe ik niet meer weg."

Een verwoeste Jetta (foto: Roberto van Dinther)

"Het was net of ik in een slechte film zat. Ik moest op een afstand toekijken hoe alles in vlammen op ging. Alles wat ik met bloed, zweet en tranen heb opgebouwd. En niet alleen de auto's, maar ook veel persoonlijke spullen zijn verloren gegaan, zoals posters en foto's. Ik ben aan het verbouwen en had alles hier opgeslagen."

"Ik denk dat we het trouwen misschien een jaartje moeten uitstellen."