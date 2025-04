Tien jaar na de brand is dit theater nog altijd een bouwval: 'Schandvlek'

Alsof de vlammenzee kort geleden nog om zich heen heeft gegrepen. Zo ligt het Palazzo Theater in het centrum van Grave er nog altijd bij. De voormalige ontmoetingsplek brandde tien jaar geleden tijdens koningsnacht volledig af. "Het is een schandvlek voor Grave", roept CDA-raadslid Ben Peters. Hoe kan het dat er nog steeds geen sloopkogel door deze bouwval is gegaan?

Ferenc Triki & Omroep Land van Cuijk Geschreven door

Het Palazzo Theater was ooit het kloppend hart van het verenigingsleven in Grave. Maar sinds 26 april 2015 is het niet meer dan een trieste aanblik in het vestingstadje. Een stalen geraamte houdt al jarenlang de oude gevel op zijn plek. De groene letters Palazzo op de oude gevel doen veel mensen in Grave weemoedig denken aan het trefpunt van vroeger. Met houten platen wordt de lelijke puist van Grave afgeschermd van de rest van de wereld. "Ik vind het een schandaal", vertelt John Eggenhuizen van het naastgelegen café De Coehoorn. "Het mag van mij wel opschieten, deze bak ellende. Het is een doorn in het oog voor de hele Maasstraat. Dit zou hét punt van Grave moeten zijn." Beelden van de brand, tien jaar geleden:

Ben Peters is CDA-raadslid en was ooit wethouder van Grave, voordat het opging in de gemeente Land van Cuijk. "Ik vind het een schandvlek voor Grave. Dat er al 10 jaar zo’n ruïne staat, is geen visitekaartje voor de stad." Ook hij vindt dat er snel actie ondernomen moet worden. De restanten van Palazzo Theater zijn eind 2020 gekocht door vastgoedbedrijf Palazzo Grave B.V. uit Rosmalen. Het familiebedrijf wil het afgebrande theater slopen en er vier huizen, vier appartementen, horeca en een parkeergarage voor terugzetten. Waarom het allemaal zo lang duurt? De eigenaren worden er zelf inmiddels ook een beetje moe van. "Ik ga er kort en bondig over zijn: bureaucratie", vertelt eigenaar Kevin van Beuningen. "Dat de gemeente Grave is gefuseerd met andere gemeenten tot Land van Cuijk heeft ook niet echt meegeholpen." Volgens zijn vader en mede-eigenaar Twan van Beuningen komt het ook door de omgevingsdienst dat er nog steeds niets is gebeurd: "Daar moeten we een sloopmelding doen. Zij doen moeilijk. Op elke slak wordt zout gelegd. Anders was het allang opgeruimd." De omgevingsdienst was niet bereikbaar voor commentaar.

De overblijfselen van het Palazzo Theater (foto: Omroep Land van Cuijk/Peter Linders).

Ook de gemeente zit in hun maag met het 'die ruïne'. Volgens een woordvoerder ligt het project al lang stil, omdat de binnenstad een beschermd stadsgezicht is. Er mag dus niet zomaar iets aan veranderd worden. "Er is afgelopen jaren vooral gekeken naar een ontwikkeling zodat de binnenstad met de benodigde historie hersteld dan wel versterkt wordt", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Daarnaast wegen we mee waar momenteel in Grave behoefte aan is, bijvoorbeeld woningbouw voor doelgroepen waar een tekort voor is." Inmiddels hebben de ontwikkelaars voor de derde keer de plannen voor de bewuste plek aangepast. Deze worden binnenkort beoordeeld door een onafhankelijke commissie. De projectontwikkelaars hopen dat ze binnen een week of drie weer een stap vooruit kunnen zetten. Een voorspelling over wanneer de sloop of de bouw kan beginnen, durven ze niet te doen.