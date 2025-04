Asielopvang komt pal naast sportclubs: ‘Rauw op ons dak’

De handbal- en hockeyclub in Raamsdonksveer maken zich ernstige zorgen over de komst van een asielopvang. Zij vrezen voor de veiligheid van hun leden nu de gemeente Geertruidenberg asielzoekers en vluchtelingen wil huisvesten op drie naastgelegen trainingsvelden van voetbalvereniging RFC. De voetbalclub zelf was niet bereikbaar voor een reactie.

“Wij zijn niet tegen asielopvang, want iedereen verdient tenslotte een plek”, benadrukken de voorzitter van hockeyclub DDHC en de voorzitter van handbalvereniging HMC. Maar de gekozen locatie is volgens hen niet geschikt om 250 plekken voor Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en starters te bouwen. Ze uiten hun zorgen bij de gemeente. Sociale controle

“Best een achterafstukje van Raamsdonksveer”, vindt de voorzitter van de hockeyclub de trainingsvelden tussen de Kloosterweg en de Eendrachtsweg. De voorzitter van de handbalvereniging HMC is het daarmee eens. “Aan de rand van Raamsdonksveer valt de sociale controle weg.”

De leden van beide verenigingen zijn voornamelijk jonge vrouwen. Die bezoeken 's avonds zelfstandig de sportfaciliteiten. Maar door de komst van een asielopvang zijn de verenigingen bang voor een toenemend gevoel van onveiligheid bij hun leden. In buurgemeenten, zoals Oosterhout, worden jonge vrouwen namelijk veel lastig gevallen door mannen uit de opvanglocatie, beweert de handbalvoorzitter. Ze vrezen dat dit aanhoudende angstgevoel op termijn leden gaat kosten.

"Nu moeten er sportvelden opgeofferd worden."

De verenigingen hadden liever een locatie dichter bij het centrum willen zien. Asielzoekers en vluchtelingen kunnen zo ook makkelijker integreren. Maar veel locaties in het centrum zijn aangewezen voor woningbouw. En die wil de gemeente niet benutten voor asielopvang. De handbalvoorzitter baalt. “Nu moeten er sportvelden opgeofferd worden.” Een harde klap, want dat betekent dat het jaarlijkse handbaltoernooi van HMC ophoudt te bestaan. Dat werd gehouden op elf sportvelden, waaronder de trainingsvelden van RFC. “Dat toernooi gaat niet in twee sporthallen.”

Nul inspraak

Om tot een geschikte locatie voor asielopvang te komen, zijn omwonenden door de gemeente Geertruidenberg gevraagd om met opties te komen. Ook mochten zij meedenken over de criteria waar de asielopvangplek aan moet voldoen. Maar de sportclubs zijn daar niet voor benaderd, zegt de handbalvoorzitter. “We hebben nul inspraak gehad. Wij hadden ook graag meegenomen willen worden, om hierover te brainstormen.” Pas twee weken geleden zijn de sportverenigingen met spoed uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis, vult de hockeyvoorzitter aan. “Doordat wij niet hebben kunnen meedenken, valt het rauw op ons dak.”