Dronken doodrijder krijgt ‘slechts’ een jaar cel: dit is waarom

“Levenslang hoort zo’n aso te krijgen. Dat een rechter zoveel empathie kan opbrengen voor een alcoholist.” Het zijn reacties van mensen die verbijsterd waren dat een dronken bestuurder uit Ravenstein ‘maar’ een jaar de gevangenis in moet na het doodrijden van een fietser. Veel te kort, vinden ze. Waarom legt de rechter in dit geval zo’n ‘lage’ straf op?

“Allereerst kijken we in het verkeer altijd naar de mate van schuld en niet naar opzet. Want niemand stapt in de auto met het idee: laat ik iemand doodrijden”, legt persrechter Lieneke de Klerk uit. Op dood door schuld in het verkeer staat maximaal zes jaar celstraf. Daarin wordt meegenomen of de verdachte roekeloos, zeer onvoorzichtig en onoplettend of aanmerkelijk onvoorzichtig reed. “Hoe hoger de verwijtbaarheid, des te hoger de straf.”

Maar deze man kocht met zijn volle verstand zes halve liters bier en gooide die op een parkeerplaats een voor een achterover. Toen hij vervolgens weer in de auto stapte, reed hij op de Maasdijk in Oss een 83-jarige fietser aan, die een paar dagen later overleed. Vrij roekeloos, zou je denken. Maar volgens De Klerk moet een verdachte het nog veel bonter maken voordat er van ‘roekeloos rijgedrag’ gesproken mag worden.

“Gedrag dat in ieders beleving als roekeloos wordt ervaren, is juridisch gezien slechts een ‘grove verkeersfout’. Je denkt dat als iemand drie keer teveel gedronken heeft en alsnog in de auto stapt, echt wel roekeloos is. Maar juridisch gezien moet je dan nog veel ernstigere verkeersovertredingen begaan”, vertelt ze. “Hij heeft bijvoorbeeld niet met 180 kilometer per uur over die dijk gereden.”

Volgens de persrechter komt het zelden voor dat iemand zes jaar gevangenisstraf krijgt. Omdat de bestuurder onder invloed reed, was een celstraf van drie jaar wel mogelijk geweest. “Bij rijden onder invloed worden de straffen verhoogd met de helft. Dus in dit geval was 4,5 jaar het maximale”, legt De Klerk uit.