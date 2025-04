Bosch Parade en collega's in onzekerheid: 'Alles ligt stil, echt ongekend'

Voor tweehonderd Brabantse cultuurinstellingen en kunstenaars is de maat vol. Ze weten nog steeds niet of de subsidie die ze van de provincie krijgen wel wordt toegekend. Daardoor verkeren velen in grote onzekerheid over hun financiële toekomst.

Bij een aantal instellingen is de subsidie-aanvraag afgewezen. Maar liefst 29 instellingen hebben bezwaar daartegen aangetekend. Volgens hen is de kwaliteit van de beoordelingen slecht en hebben zij wél recht op subsidie. De bezwaren zijn meer dan een half jaar geleden ingediend, maar de provincie heeft tot nu toe niet inhoudelijk gereageerd. De instellingen zijn verenigd in De Kunst van Brabant. Die organisatie riep de provincie woensdag op het vertrouwen te herstellen met een ruimhartige compensatie. Ook de organisatie van de Bosch Parade, de tweejaarlijkse drijvende optocht op het water waarbij het werk van Jheronimus Bosch de inspiratiebron vormt, is niet blij. Het evenement krijgt normaal 100.000 euro subsidie per jaar. Dit keer was er iets meer aangevraagd voor de periode 2025-2028, namelijk 117.500 euro. Volgens directeur Erik de Jong is het allesbehalve netjes hoe hij en zijn cultuurcollega's aan het lijntje worden gehouden.

"Alles is tijdelijk stopgezet, omdat we niet weten waar we aan toe zijn."

"Dat het zo lang duurt, is echt ongekend", zegt hij. "Wij hadden extra ontwikkelingen op het programma staan voor de uitvoering van 2026, maar alles is nu tijdelijk stopgezet, simpelweg omdat we niet weten waar we aan toe zijn. Daarnaast kon ik mijn programmaproducent niet aan het werk houden, waardoor zij een andere baan heeft gezocht. Hierdoor ben ik nu een personeelslid kwijt." Ook bij andere instellingen als Festival Cement en het Paleis van Volksvliet in Den Bosch, kunstplatform PARK en Theater De Nieuwe Vorst in Tilburg gelden de problemen. De instellingen moeten personeel laten gaan en programma's worden naar een later tijdstip verschoven, ingekort of zelfs helemaal stopgezet vanwege de financiële onzekerheid.

"Wij hebben ook een deadline waar we ons aan moeten houden."

Waar de instellingen zich aan strikte regels moeten houden, lijkt de provincie daar zelf soepel mee om te gaan, zonder duidelijke communicatie, stelt De Kunst van Brabant. "Wij hebben ook een deadline waar we ons aan moeten houden", zegt De Jong. "Dan is het niet goed dat je als provincie niets laat weten." De instellingen hebben inmiddels juridische stappen ondernomen en de provincie formeel in gebreke gesteld. De klachten over de beoordeling zijn ernstig: feitelijke onjuistheden in de adviezen, informatie die is genegeerd, maar wel degelijk was aangeleverd, en het gebruik van beoordelingscriteria die niet in de regeling stonden en nooit vooraf zijn gecommuniceerd. Volgens de zakelijk leider van de Bosch Parade heeft de provincie inmiddels erkend dat er te laat is gereageerd. Alle 29 bezwaarmakers krijgen daarom een schadevergoeding van 1442 euro. "Dat is een flinke som geld die de provincie kwijt is, en tegelijkertijd weten we nog steeds niks", zegt De Jong somber.

"Maak er iets moois van in deze provincie."