Brabantse topkoks geschokt door overlijden sterrenchef Jonnie Boer (60)

Het overlijden van topchef Jonnie Boer zorgt voor een donkere dag in de kookwereld. "Zijn kookkunsten, creaties en doorzettingsvermogen onderscheidden hem", vertelt topchef Soenil Bahadoer van tweesterrenrestaurant De Lindehof in Nuenen. Voor Adrian Zarzo van het gelijknamige sterrenrestaurant in Eindhoven was Boer een persoonlijke vriend en een leermeester.

Boer opende ruim tien jaar geleden het restaurant van Zarzo. Die leerde de fijne kneepjes van het vak van hem. "Ik neem nu pas het eerste telefoontje weer op", zegt Zarzo met een licht trillende stem. "Ik heb tot nu toe alleen maar gehuild."

"Buiten leermeester ook grote vriend."

"We hadden een afspraakje staan", gaat Zarzo verder. "We zouden binnenkort op Bonaire in een van zijn restaurants gaan koken. Zijn overlijden komt onverwacht, hij was nog kerngezond."

De Eindhovense chef herinnert Boer als een echte gangmaker. "Hij vloekte nooit in de keuken, maar was wel streng waar nodig. Verder maakte hij grappen en was er altijd ruimte voor een dolletje. Voor mij was hij een grote inspirator, maar vooral een grote vriend."

Sterrenchef Adrian Zarzo kreeg zijn Michelinster in 2015 (foto: Omroep Brabant).

"Groot man in kookwereld en tegenover gasten."

Sterrenchef Soenil Bahadoer van De Lindehof in Nuenen beaamt dat. "Het doet ons zeker iets. Hij was een topchef en een geweldige vent. Zijn kookkunsten, creaties en doorzettingsvermogen onderscheidden hem van de rest. Hij was een groot man in de kookwereld en naar alle gasten toe."

Chefkok Soenil Bahadoer van tweesterrenrestaurant De Lindehof (foto: Omroep Brabant)

Ook de eigenaren van restaurant De Treeswijkhoeve in Waalre reageren geschokt op Instagram. "Vanaf het moment dat wij onze eerste stappen in het vak zetten, kruisten onze paden. Een leven lang gedeelde passie, ontelbare herinneringen, en vooral: inspiratie. We leerden je kennen als een ongelofelijke ambachtsman, gedreven om de Nederlandse gastronomie op de kaart te zetten en jonge mensen te helpen hun dromen waar te maken. Je was een boegbeeld. Voor velen. Voor ons."

Jonnie Boer

Jonnie Boer overleed woensdag op Bonaire aan een longembolie. Boer is verbonden aan de Cas Spijkers Academie uit Breda. De sterrenchef was samen met zijn vrouw eigenaar van restaurant De Librije in Zwolle, het enige restaurant met drie Michelinsterren in Nederland. Hij stond bekend om zijn innovatieve kookstijl. Boer werd 60 jaar oud.