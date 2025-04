Brandweer redt vrouw uit brandend appartement

In de nacht van woensdag op donderdag heeft er brand gewoed in een seniorenflat aan het Slotjesveld in Oosterhout. De brandweer ontdekte tijdens het blussen dat er nog een vrouw op leeftijd in de woning aanwezig was en heeft het slachtoffer gered. De bewoner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Slachtoffer

Pas op dat moment ontdekte de brandweerlieden dat er nog een vrouw in het appartement was. Voor het slachtoffer kwamen twee ambulances. Daarna is zij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekend gemaakt.

De brandweer schaalde op naar middelbrand en zette twee tankautospuiten en een hoogwerker in om het vuur te bestrijden. Dat was vervolgens vrij snel onder controle. De 76-jarige onderbuurvrouw van het slachtoffer heeft 112 gebeld. Ze is geschrokken van wat er is gebeurd en moest haar huis even uit.

Ontruimd

Uit voorzorg zijn de omliggende appartementen ontruimd. Het is onduidelijk of die schade hebben opgelopen. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.

Ook de 86-jarige directe buurvrouw van het slachtoffer moest haar huis een halfuur uit. “De brandweer bonkte op de voordeur. Het is onwerkelijk. Ik had niks gehoord of gezien.” Ze is blij dat ze weer terug naar haar woning kan. “Ik heb altijd gedacht: als er maar niks gebeurt. Het slachtoffer heeft weinig contact met haar buren, en is op zichzelf.”