Dronken tiener rijdt met brommobiel tegen auto aan en is rijbewijs kwijt

Een 17-jarige jongen is woensdagnacht op de Chopinstraat in Breda met zijn brommobiel tegen een auto gebotst. Uit de blaastest bleek dat hij acht keer zoveel gedronken had als toegestaan is voor een beginnend bestuurder. Zijn rijbewijs is daarom ingevorderd.

Het ongeluk gebeurde rond half 3 's nachts. Er vielen geen gewonden. Wel liepen de brommobiel en personenauto de nodige schade op.