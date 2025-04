Gemeente raakte 46 kunstwerken kwijt, ze liggen bij het grofvuil

De 46 kunstwerken die de gemeente Maashorst is kwijtgeraakt, liggen vermoedelijk bij het grofvuil. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. Een van de zoekgeraakte werken is een zeefdruk van prinses Beatrix, gemaakt door de beroemde kunstenaar Andy Warhol. Deze en andere kunstwerken zijn dus waarschijnlijk voorgoed verloren.

De kunstwerken waren eigendom van de gemeente Uden. Voordat de fusiegemeente Maashorst in 2022 werd gevormd, was de kunstcollectie van de gemeente Uden nog geïnventariseerd.

Warhol had waterschade

De gemeente deed aangifte bij de politie en schakelde een onderzoeksbureau in. Die concludeert nu dat de kunstwerken hoogstwaarschijnlijk bij het grofvuil terecht zijn gekomen. Iets wat de gemeente zelf al eerder vermoedde. "Zo ga je niet met waardevolle spullen om. Maar het is wel gebeurd. Dat betreuren wij", zegt burgermeester Hans van der Pas.

Tijdens de verbouwing van het gemeentehuis in Uden lagen verschillende kunstwerken in rolcontainers in de kelder. Daar werd niet zorgvuldig mee omgegaan. Er was stof en waterschade. Zo blijkt dat de Warhol in september 2023 nog is gezien en bleek die ook waterschade te hebben. Maar in oktober werd het kunstwerk niet meer gezien. "Ergens in die periode moet de kunst bij het grofvuil terecht zijn gekomen", zegt de burgemeester. De totale waarde van de kunst zou zo'n 22.000 euro zijn geweest.

Veel fouten gemaakt door gemeente

Dit kon volgens het rapport gebeuren omdat niet duidelijk werd vastgelegd welke ambtenaar verantwoordelijk was voor de kunstwerken. Er waren geen beleid en procedures hoe om te gaan met de kunstwerken tijdens de verbouwing van het gemeentehuis. Er werd niet snel genoeg gehandeld toen de kunst vermist bleek. Maar er waren ook geen richtlijnen voor registratie, opslag, conservering en beveiliging van de kunst.

Een aantal jaar terug - in 2020 om precies te zijn - meldde de gemeente nog dat ze 55 werken terug wilde brengen naar de makers. Toen had ze moeite met het opsporen van de kunstenaars. Maar na de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis zijn nu dus ook kunstwerken kwijt.