Nepagent besteelt bejaarde vrouw, zoon en kleinzoon grijpen in

Een bejaarde vrouw uit Oisterwijk is woensdagmiddag thuis bestolen door een nepagent. De dief belandde vervolgens in het huis in een worsteling met de zoon en kleinzoon van de vrouw. Na een achtervolging kon de man, een 21-jarige inwoner van Schiedam, worden opgepakt.

De Schiedammer belde de vrouw woensdagmiddag en deed zich voor als agent. Hij vertelde dat het huis van de vrouw doelwit was voor inbrekers en dat een agent snel langs zou komen om haar sloten te controleren. Niet veel later meldde zich inderdaad een 'agent' bij de vrouw. Zij liet hem binnen, waarna de man sieraden en geld wist buit te maken.

Het plan van de oplichter viel snel in duigen door ingrijpen van de zoon en kleinzoon van het slachtoffer. Zij hadden door dat de man geen agent was en belandden in een worsteling met de dief. De man wist te ontkomen en rende er vandoor. Hij werd achtervolgd door de familieleden en buurtbewoners. Uiteindelijk werd de man gevonden op een schoolplein aan de Biezenstraat. Daar werd hij overgedragen aan de politie. Hij had wondjes op zijn handen omdat hij over een punthek was geklommen. De man zit vast. Dit is hoe nepagenten te werk gaan:

Wachten op privacy instellingen...

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.