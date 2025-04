Goedkoop sporten voor studenten verdwijnt, scheelt honderden euro's

Een stevige tegenvaller voor studenten die via hun hogeschool of universiteit goedkoop kunnen sporten: het kabinet wil een einde maken aan de gesubsidieerde studentensportcentra. De steun is volgens het ministerie oneerlijke concurrentie. In Tilburg gaat het studenten honderden euro's per jaar extra kosten om te blijven sporten.

"Sport wordt al sinds de jaren zestig aangeboden als onderdeel van het studentenleven, zodat je als student niet alleen kunt werken aan je mentale, maar ook aan je fysieke gezondheid,” zegt Paul Hoeijmans, hoofd van het Tilburg University Sports Center. Universiteiten en hogescholen zien het als een publieke taak om dit mogelijk te maken. “We doen dat met middelen die we van de overheid krijgen, en dat gaat eigenlijk prima." Maar de overheid denkt daar inmiddels anders over. Het ministerie van Onderwijs stelt dat publiek geld niet bedoeld is voor sportvoorzieningen, culturele activiteiten of kantines. Deze voorzieningen zijn in beginsel privaat, schrijft het ministerie in een brief aan alle onderwijsbesturen in het mbo, hbo en wo. Zeker niet als daarmee de commerciële markt wordt verstoord. Volgens de regels mag het eigenlijk al niet, maar vanaf 2026 wordt er veel strikter op gehandhaafd.

"Als dit doorgaat, houdt de studentensport op."

In Tilburg maken ruim 12.000 studenten van drie onderwijsinstellingen gebruik van de sportfaciliteiten van de universiteit. Het betekent voor de studenten meer dan alleen sporten, weet Mandy Braam. Zij spreekt namens de overkoepelende organisatie van 23 studentensportverenigingen die allemaal worden gerund door studenten. Van cricket tot squash en van schaatsen tot jiu-jitsu, het aanbod is divers. “Het is een community met veel verenigingen waar je nieuwe mensen leert kennen, samen weekendjes weggaat en nieuwe sporten kunt uitproberen.”

De lagere prijs houdt het betaalbaar voor studenten, die minder te besteden hebben. Daarbij is de financiële steun van de universiteit onmisbaar. “Als dit inderdaad geïmplementeerd wordt, dan houdt de studentensport eigenlijk op. Het is dan niet meer te betalen”, aldus Mandy.

“Van 200 naar 700 euro per jaar.”

Ook Hoeijmans geeft aan dat de maatregelen van het kabinet het einde kunnen betekenen van de studentensport. De universiteit in Tilburg heeft berekend dat de kosten voor een studenten-sportabonnement zonder steun kunnen oplopen van zo’n 200 naar maar liefst 700 euro per jaar. Dat komt doordat universiteiten hun eigen sportgebouwen, velden en materialen dan niet langer gratis mogen aanbieden, maar moeten verhuren tegen commerciële tarieven.

