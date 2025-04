Vrouw maanden stiekem gefilmd in eigen appartement, twee jaar cel geëist

In een verhuur-appartement aan de Westwal in Den Bosch werden vorig jaar augustus zeven camera’s ontdekt. De vrouw die er een paar maanden woonde, waarschuwde de politie en die vond de camera’s verborgen achter spiegels in de bad- en slaapkamer en zelfs eentje in de kroonluchter boven het bed. Huurbaas G. S. (50) uit Tiel mocht donderdag in de rechtbank in Den Bosch uitleggen hoe dat zat.

Een huurbaas die camera’s ophangt in zijn Airbnb moet wel dé nachtmerrie zijn van iedere huurder. De telefoons en camera’s waren professioneel verborgen achter spiegelglas en in een kroonluchter. Via internet had G. S. overal toegang tot de beelden. Een bewegingsmelder stuurde berichten wanneer er activiteit was in het appartement.

Zelfs camera's in de badkamer

Over ieder element was duidelijk nagedacht. Vanuit een verborgen ruimte liepen kabels naar de verschillende camera’s en door een doorkijkspiegel kon zelfs in de badkamer worden gekeken.

S. was naar de rechtbank gekomen om te vertellen dat het allemaal niet zo bedoeld was. Hij had de camera’s geïnstalleerd omdat de verhuur via Airbnb niet lekker liep en hij zicht wilde hebben op wie er huurde. Maar toen hij het appartement voor langere tijd aan een vrouw ging verhuren, was hij ‘vergeten’ of had hij ‘geen tijd meer’ om de camera’s uit te zetten of te verwijderen.

En zo ging het de hele zitting maar door. S. wiste op de dag van de aangifte zijn telefoon, omdat die ‘niet goed oplaadde’ en ook ging hij toevallig die dag ‘even de meterstand opnemen’. En dat had niks te maken, volgens hem, met het feit dat er ’s middags politie in het appartement was en dat hij dat ook had kunnen zien. Ook wist hij het hoofdwachtwoord ineens niet meer van zijn wachtwoordmanager.

Maandenlang gefilmd

Er werden duidelijk twee kanten van hetzelfde verhaal verteld in de rechtszaal. Aan de ene kant de ontkennende verdachte, die het ‘allemaal niet zo had bedoeld’ en meeleefde met het slachtoffer en meteen alle beelden wiste, zonder te kijken. En aan de andere kant de vrouw, die maandenlang is gefilmd door zeven camera’s op de meest intieme momenten in haar eigen huis.