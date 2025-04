Fataal ongeluk op de ringbaan: 'Je voelde de dood in de lucht hangen'

"Er wordt gewoon geracet", reageert een bewoonster van de Ringbaan-Oost in Tilburg. Daar is woensdagmiddag voor de tweede keer in drie jaar iemand overleden nadat een auto veel te hard over de weg reed. In de top 10 van gevaarlijkste wegen in Tilburg is de straat niet te vinden, maar dat betekent niet dat er weinig gebeurt.

Bewoners van de straat kunnen het geraas in hun woonkamer nog horen. Het zijn auto's die met een razende snelheid over het asfalt vlammen. "Ik zie hier ongelukken en bijna ongelukken", zegt een buurvrouw. Automobilisten houden zich volgens haar maar zelden wél aan de snelheid: "Terwijl er veel fietsers oversteken. Als je dan een koptelefoon op hebt of even niet oplet, is het ontzettend gevaarlijk." Bewoner Daniel zag het ongeluk woensdag gebeuren. Hij was op weg naar huis, vanuit zijn werk, toen hij niet tot de voordeur kwam. De weg was afgezet, de straat stond blauw met politie, brandweer en ambulances. "Toen zag ik hoe ze een laken over het slachtoffer legden. Je voelde de dood in de lucht hangen. Het was een hele enge sfeer."

Het lijkt wel een begrip in de straat, dat unheimische gevoel. Op de CROSS Snelhedenkaart, een tool waarmee de gevaarlijkste wegen van Nederland in kaart worden gebracht, kleurt de straat donkerrood. Tussen 2020 en 2024 gebeurden er 170 ongelukken, waarvan er twee dodelijk waren. Daarentegen staat de straat niét in de top 10 van gevaarlijkste wegen Tilburg.

"De Ringbaan-Oost is geen specifiek pijnpunt."