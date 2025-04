Moeder steekt vriend neer die zoon mishandelt en wordt vrijgesproken

Jacqueline U. (62) uit Den Bosch hoeft niet de cel in voor het neersteken van haar vriend. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag geoordeeld. De vrouw schoot haar 15-jarige zoon te hulp toen die door de man werd aangevallen. Ze kreeg de sterke man niet van haar zoon af, greep een mes en stak hem in zijn bovenlijf. Justitie eiste drie jaar cel, maar de vrouw beriep zich met succes op noodweer exces.

Verplicht aanwezig De vrouw moest donderdag verplicht naar de rechtbank komen om de uitspraak te horen. Als ze een celstraf had gekregen, was ze direct meegenomen. Maar door de vrijspraak mocht ze gewoon weer terug naar huis. Vorig jaar zat ze wel drie maanden in voorarrest.

Jacqueline U. heeft haar vriend vijf keer in zijn bovenrug en borstkas geraakt. In het ziekenhuis bleek dat de man met kracht was gestoken en steekverwondingen had van 1 tot 2 centimeter diep, ook had hij een klaplong.

De vrouw zal opgelucht ademhalen nadat ze een klein jaar in een nachtmerrie heeft gezeten. De steekpartij gebeurde 27 juni vorig jaar in de Lorentzstraat in Den Bosch. Jacqueline's huis was die dag een puinhoop. De vloer moest worden gedaan en alle meubels moesten eruit.

Haar vriend Mario, met wie ze een knipperlichtrelatie had, was gevraagd om te helpen sjouwen, maar daar kwam ruzie van. Volgens Mario wilde de 15-jarige zoon niet helpen en werd hij daarom boos, maar volgens en moeder en zoon wachtten zij juist op Mario. Mario werd heel boos op de zoon en rende achter hem aan. In de gang drukte hij hem tegen de muur en sloeg hem vol op zijn gezicht. Jacqueline probeerde uit alle macht hem van haar zoon af te halen, maar dat lukte niet.

Zoon belde 112

Jacqueline zei tijdens de zitting dat ze niks meer wist van een mes, maar dat gelooft de rechtbank niet. De zoon heeft meteen 112 gebeld en vertelde toen dat zijn moeder een mes had gepakt en had gestoken en ook vertelde de vrouw dat toen aan haar moeder.

Mario had flinke wonden in zijn bovenlijf en omdat een long was geraakt, verdronk hij zowat in zijn bloed, vertelde hij de rechters. Hij was een dakloze uit de buurt, die door Jacqueline in huis was genomen en de twee hadden een soort relatie. ‘Friends with benefits’, noemde Jacqueline dat. En ook handig: Mario deed ook klusjes in huis.

Maar ‘friends’ waren ze lang niet altijd, zo bleek. Ze had een nogal explosieve relatie met de ‘charmeur, junk en alcoholist’, zoals Jacqueline hem omschreef. Ze had veel contact met de politie over het agressieve gedrag van Mario, die drugs gebruikte en vaak aan de alcohol zat. In april vorig jaar deed ze de eerste van in totaal vijf meldingen. Maar Mario wilde ondanks alle ruzies en bedreigingen het huis niet uit en hield Jacqueline aan het huurcontract.

Oprecht spijt

Jacqueline bleek in de rechtszaal een keurige vrouw te zijn, die oprecht spijt heeft dat het allemaal zo uit de hand is gelopen. De officier van justitie eiste een paar weken geleden nog een celstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. Zij vindt dat Jacqueline veel te veel geweld heeft gebruikt om de mishandeling van haar zoon te stoppen en justitie ziet geen reden voor noodweer exces, omdat de situatie daar niet dreigend genoeg voor was.

Justitie heeft twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.