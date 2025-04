Broodfokker die asiel wil beginnen krijgt geld van dierenstichting

Een broodfokker uit Duizel heeft een cheque van 65.000 euro van Stichting DierenLot gekregen om een dierenasiel in Roosendaal over te nemen. Ook de gemeente was enthousiast, totdat duidelijk werd dat de vrouw in haar eigen gemeente een fokverbod heeft en er twijfels zijn over het dierenwelzijn in haar fokkerij. DierenLot zet nu een streep door haar aanbod. De fokster is zelfs uit een feestelijke foto van de dierenorganisatie verwijderd, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant.

Dierenasiel Arduin in Roosendaal is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Deze leek gevonden te zijn met een fokker uit Duizel (gemeente Eersel): de 44-jarige vrouw zou de beste partij zijn om het asiel over te nemen. Ze is al jaren actief in de dierenwereld en heeft meerdere bedrijven. Zo fokt ze honden die ze verkoopt op Facebook en Marktplaats, maar verkoopt ze ook dierenvoeding en runt ze een uitlaatservice. Daarnaast heeft ze een hondenzoekteam. Gemeente betaalt mee

Meerdere partijen zijn benaderd om financieel bij te dragen aan het asiel, waaronder ook de gemeente Roosendaal. Die stond in eerste instantie welwillend tegenover de overname. Ook Stichting DierenLot, een club die zich inzet voor dieren in nood, hielp mee. De stichting gaf de fokker een ‘Droomcheque’ van 65.000 euro om haar plannen in Roosendaal te realiseren. Die cheque werd begin april uitgereikt op een feestelijke middag in de Brabanthallen in Den Bosch. Van foto verwijderd

Maar inmiddels is de situatie veranderd. De fokker is zelfs uit de foto van de cheque-uitreiking van DierenLot ‘geshopt’, zo blijkt. Haar gezicht en de cheque zijn niet meer zichtbaar, zoals dat op de foto die aanvankelijk op de website stond wel het geval was. Ook de gemeente Roosendaal heeft zich voorlopig teruggetrokken. "Het college heeft de opdracht gegeven de signalen nader te onderzoeken alvorens te besluiten over het al dan niet verstrekken van een lening", zegt een woordvoerder. Of de fokker het asiel nog kan overnemen, wordt op dit moment bekeken.

