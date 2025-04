Bewoners reanimeerden fietser na fatale aanrijding: 'Heel onwerkelijk'

Beduusd en verdoofd: dat gevoel blijft achter bij Nathalie, Karin en Myrthe. De buurtbewoners reanimeerden de 37-jarige fietser woensdagavond na de aanrijding op de Ringbaan-Oost in Tilburg. Het slachtoffer is overleden. "Hij blies zijn laatste adem uit", zo zag Nathalie.

"Het is onwerkelijk", vertelt Nathalie. Ze lag ziek op de bank en schrok van een enorme knal. "Hier, recht voor mijn huis kwam de fietser terecht", wijst ze aan. Nathalie twijfelde woensdagavond geen moment. Ze werkt in de gehandicaptenzorg, veerde op van de bank en begon meteen met reanimeren.

Cursussen had ze gehad, maar in het echt reanimeren: dit was de eerste keer. "We hebben alles gedaan wat we kunnen", zegt Nathalie. "Daar mogen we heel trots op zijn."

Drugs

Het slachtoffer is een 37-jarige fietser uit Noord-Scharwoude. Volgens de politie is de man 'met hoge snelheid' geschept. De 35-jarige automobilist die hem aanreed was mogelijk onder invloed was van drugs. De Bredanaar is opgepakt en naar het bureau gebracht. Ook zijn rijbewijs is afgepakt.