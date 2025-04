Koning bestuurt deze oorlogsdrone: ‘Moeten ons tot de tanden toe bewapenen'

Koning Willem-Alexander nam donderdagochtend een kijkje bij defensie en bij bedrijven uit de oorlogsindustrie. Dat gebeurde op de grens van Brabant en Limburg, op luchtmachtbasis De Peel. Daar bestuurde de koning een mega-drone van een bedrijf uit Uden. “Fantastische technologie die we hier in Nederland ontwikkelen”, zei de koning trots. Maar hij uitte ook zijn bezorgdheid over vrede en vrijheid in Nederland.

Het Patriot-luchtverdedigingssysteem wordt ook in Nederland ingezet, binnenkort bijvoorbeeld bij de NAVO-top in Den Haag. “Je hoeft niet heel Nederland af te dekken met Patriot-systemen, het is niet de verwachting dat er morgen een aanval op ons land plaatsvindt”, zegt Brekelmans. “Maar bij speciale evenementen zijn deze Patriots zeer geschikt.”

“Dit is een belangrijke kazerne als het gaat om de luchtverdediging, hier wordt er geoefend”, begint Brekelmans. “Zo zien we daar een Patriot-installatie, de meest geavanceerde vorm van luchtverdediging die we hebben. Deze maakt dagelijks het verschil in Oekraïne.”

“We maken multi-rotors, drones die twintig kilo kunnen dragen. En we kunnen bijvoorbeeld mijndetectiesensoren onder de drone hangen. Zo kun je mijnenvelden scannen”, vertelt Jorrit Linders, eigenaar van het Udense bedrijf. Hij is trots dat hij zijn drone mag presenteren aan de koning: “Hier hebben we jaren aan gewerkt.”

De dronebouwer bestaat nu zo’n tien jaar en produceert de drones volledig in Nederland. “Sinds 2023 leveren we aan Oekraïne met detectiesensoren eronder.” Maar de Brabantse drone wordt meer ingezet: “Je kunt er de vijand mee op afstand houden, grensbewaking doen en gebieden mee in kaart brengen. De drone vliegt voor de Nederlandse marine en landmacht al over de hele wereld."

Wat hem ook trots maakt, is de koning die de peperdure drone heeft bestuurd. “Het was niet moeilijk”, zegt koning Willem-Alexander na afloop. “Het mooie van een drone is dat je er makkelijk mee kunt vliegen omdat de operator naast het vliegen ingewikkeld werk moet kunnen doen.” De majesteit is onder de indruk van de Udense drone. “Deze drone kan dus in kaart brengen waar mijnen liggen, vroeger moest het met een prikkertje. Het is fantastische technologie die we hier in Nederland ontwikkelen, ook voor na een conflict.”

Voordat de koning in de helikopter stapt, wil hij nog duidelijk maken dat tachtig jaar vrijheid niet meer van zelfsprekend is. “Om in vrede en vrijheid te leven moeten we ons voorbereiden en ons tot de tanden toe bewapenen. De defensie-industrie die we vandaag hier bezocht hebben, moet in staat zijn om weer te produceren voor een conflict. Als je niet voorbereid bent, ben je niet goed bezig.”