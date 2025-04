Goudkoorts: deze bakker verstopt plakje goud in oranjetompouce

In Bosschenhoofd en Roosendaal krijgt Koningsdag naast een oranje mogelijk ook gouden randje. Bakker Sjoerd Joosen wakkert de 'goudkoorts' in zijn beide filialen aan door in drie tompouces een stukje goud van vijf gram te verstoppen, ter waarde van vierhonderd euro.

Zoetekauwen hoeven zich geen zorgen te maken zich te verslikken in het edelmetaal. Volgens Sjoerd is het gouden plakje ‘verborgen maar veilig’ verpakt. “Het zit in een soort pinpas net onder de bovenkant van de tompouce verstopt. Dus je kunt er ook je tanden niet op stuk bijten”, verzekert de bakker.

Sjoerd kwam op zijn ‘gouden’ idee nadat hij dit gezien had bij een collega bij onze zuiderburen. “Op een nationale feestdag in België had een banketbakker een gouden munt verstopt in een taart. Dat bleek een groot succes.”

"Wanneer ze in de winkel liggen, weet ik niet meer om welke tompouce het gaat."