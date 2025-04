Groeiend aantal meldingen van discriminatie ook in onze provincie

Scheldpartijen richting homo’s, vrouwen bij wie geprobeerd wordt de hoofddoek van het hoofd te trekken en het weigeren van hulphonden in restaurants. Allemaal vormen van discriminatie. En het aantal melding daarvan in Brabant stijgt. Dat staat in een rapport dat is opgesteld in opdracht van onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het rapport, dat donderdag werd gepresenteerd, geeft een overzicht van het aantal meldingen van discriminatie in 2024. Het gaat om meldingen die binnenkomen bij verschillende discriminatiemeldpunten in de provincie, bij de politie en bij het College voor de Rechten van de Mens. De meeste meldingen gaan over discriminatie op basis van afkomst, huidskleur of geslacht.

In het rapport zijn de cijfers voor Brabant verdeeld over de twee politieregio's : Oost-Brabant Discriminatiemeldpunten: 381 meldingen (6 procent stijging ten opzichte van 2023)

Politie: 658 meldingen (6 procent stijging ten opzichte van 2023)

College Rechten voor de Mens: 28 meldingen (8 minder dan in 2023) Zeeland-West-Brabant (dit zijn de cijfers van Zeeland en West-Brabant) Discriminatiemeldpunten: 521 meldingen (44 procent stijging ten opzichte van 2023)

Politie: 689 meldingen (3 procent stijging ten opzichte van 2023)

College voor de Rechten van de Mens: 44 meldingen (9 meer dan in 2023) Deze cijfers gaan over het aantal meldingen van discriminatie die zich in Brabant hebben afgespeeld. Landelijk is er namelijk een verdubbeling van het aantal meldingen. Dat kwam door een aantal landelijke kwesties zoals uitspraken van Johan Derksen bij Voetbal Inside en de motie van VVD-Kamerlid Bente Becker over het bijhouden van religieuze en culturele normen en waarden van Nederlanders met een migratieachtergrond. Het aantal meldingen van discriminatie is waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. Volgens het rapport wordt naar schatting slechts drie procent van de discriminatie-ervaringen daadwerkelijk gemeld.

Het rapport bevat tal van verhalen van mensen die het afgelopen jaar te maken kregen met discriminatie. Zo is er een koppel dat klaagde over geluidsoverlast van een buurman. Daarna werd het stel uitgescholden voor ‘zwarte apen’ en kreeg het opmerkingen als ‘ga terug naar je eigen land’.