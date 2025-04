Meisjes stiekem gefilmd met camerabril: ‘Do you have a boyfriend?'

Een man die zichzelf ‘versiercoach’ noemt plaatst al maanden filmpjes op social media, waarop hij meisjes en vrouwen op straat in Eindhoven, in de kroeg of in de Efteling aanspreekt. De vrouwen weten niet dat ze gefilmd worden en dat de beelden online staan, zo ontdekte Omroep Brabant. Zelf blijft de man buiten beeld. De geportretteerden zijn niet blij met de aandacht: ‘Ik gun het echt niemand, het is iets wat niet zomaar hoort te gebeuren.’

De man, die Engels en een beetje Nederlands spreekt, is sinds november 2024 actief, vooral op filmpjesplatform TikTok waar hij meer dan dertienduizend volgers heeft. Zijn filmpjes worden honderdduizenden keren bekeken, eentje heeft zelfs drie miljoen views.

De filmer gebruikt een speciale camerabril. Hij filmt vrouwen die hij benadert in Eindhoven. De filmpjes zijn opgenomen op straat, in een café op het Stratumseind, in de Efteling of bij de Technische Universiteit.

Minderjarig

Hij benadert de vrouwen met complimenten over hun uiterlijk. Zo begint hij vaak met ‘You look really nice’ of ‘Do you have a boyfriend?’. Vervolgens hengelt hij naar een telefoonnummer, soms geven de vrouwen dat. In één filmpje benadert hij een meisje in een fastfood restaurant. Als ze aangeeft nog minderjarig te zijn, druipt hij af. In de Efteling vraagt hij om het nummer van een meisje dat als Roodkapje verkleed is.

Omroep Brabant sprak meerdere vrouwen die gefilmd zijn, ze zijn niet blij met de aandacht. “Ik schrok heel erg toen ik het zag”, zegt één van hen. Ze kreeg opeens appjes van vrienden die het gezien hadden op social media en heeft de man direct gevraagd het filmpje te verwijderen. Dit heeft hij gedaan. Een ander: “Ik dacht wel 'What the fuck' toen ik het zag, en: ‘Wat is dit ineens?’”.