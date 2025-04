Meisjes stiekem gefilmd op straat: ‘Je wordt ontmenselijkt voor de camera’

Een ‘versiercoach’ die stiekem vrouwen filmt in Eindhoven met een speciale camerabril, of YouTubers die op straat grappen uithalen met voorbijgangers. Niet iedereen zit erop te wachten. Deskundigen maken zich zorgen, en niet alleen omdat het volgens de privacywet niet mag: “Het is een soort ontmenselijking. Als je via een camera met iemand praat ben je eigenlijk met je volgers bezig, en niet met de persoon tegenover je. Het gaat niet om het contact, maar om een leuk bedoeld filmpje.”

Een man plaatst al maanden filmpjes op social media waarop hij meisjes en vrouwen op straat in Eindhoven, in de kroeg of op het terrein van de Technische Universiteit, probeert te versieren. De vrouwen weten niet dat ze gefilmd worden en dat de beelden online staan, zo ontdekte Omroep Brabant. Zelf blijft de man buiten beeld. De geportretteerden zijn niet blij met de aandacht, maar het is niet altijd duidelijk wat je ertegen kunt doen. Terwijl de gevolgen groot kunnen zijn.

Heimelijk filmen

Voor Gerard Jan Ritsema van Eck, universitair docent IT-recht is het duidelijk: wat de man in Eindhoven doet mag niet. Dat zit hem in het stiekeme, de vrouwen weten overduidelijk niet dat ze gefilmd worden, laat staan dat de beelden online verschijnen. “In dat geval heet het heimelijk filmen, en dat staat gewoon in het wetboek van strafrecht”, aldus Ritsema van Eck. Een woordvoerder van de politie laat weten dat slachtoffers altijd naar het bureau kunnen komen als ze aangifte willen doen. “We zullen dan kijken of er sprake is van een strafbaar feit.”

Dat klinkt al iets minder stellig. Ritsema van Eck begrijpt dat wel: “Uiteindelijk beslissen de politie en het Openbaar Ministerie (OM) wat ze ermee doen. Het is een gebied met weinig zwart en wit, en heel veel grijs.” Zo verandert de zaak als iemand wél weet dat er gefilmd wordt, of als de filmer als journalist een misstand aan wil kaarten. “Dan is aangifte lastig, maar je kunt een rechtszaak starten.” Al zal niet iedereen daar zin in hebben: “Vaak zijn dat slepende zaken”, aldus de docent.