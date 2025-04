Studenten en docenten staken tegen bezuinigingen in onderwijs

Studenten en docenten op universiteiten en hogescholen zijn van plan op 10 juni weer een landelijke actiedag te houden. Ze staken tegen de bezuinigingen die het kabinet doorvoert. De vorm van het protest en de locatie zijn nog niet bekend.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft de datum donderdag aangekondigd. Het is deze dag de twaalfde en laatste dag van een estafettestaking in studentensteden.

Bond woedend op besluit kabinet

In de voorjaarsnota werd afgelopen week ook nog eens aangekondigd dat de Onderwijskansenregeling wordt geschrapt. Die regeling maakt het voor middelbare scholen mogelijk om kwetsbare leerlingen extra te ondersteunen. Het schrappen van die regeling zou in 2027 negentig miljoen euro opleveren voor de staatskas.

Woensdag gingen verschillende onderwijspartijen in gesprek met staatssecretaris Mariëlle Paul over de voorjaarsnota. De staatssecretaris wilde haar herstelplan bespreken, waarmee de kwaliteit van het onderwijs in het basis- en voorgezet onderwijs moet worden verbeterd.

De AOb is uit dat gesprek gestapt en wil volgens de NOS niet meer in gesprek met Paul. De bond is woedend over het besluit van het kabinet om de regeling voor kwetsbare leerlingen te schrappen.

De staatssecretaris liet weten dat ze begrijpt "dat mensen in het onderwijs boos zijn over de extra bezuinigingen, bovenop de eerdere bezuinigingen. Het wordt een enorme opgave om die bezuinigingen te dragen en tegelijkertijd te werken aan de ambities uit het Hoofdlijnenakkoord over het onderwijs", zo zei staatssecretaris Paul tegen de NOS.