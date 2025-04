Vijf minderjarige jongens aangehouden na beroving en gijzeling man (69)

Een minderjarige jongen uit Eindhoven is woensdag aangehouden vanwege zijn betrokkenheid bij de beroving en gijzeling van een 69-jarige man uit Gilze, maakte de politie donderdag bekend. Eerder werden al vier andere minderjarige jongens uit Eindhoven gearresteerd voor deze zaak. De vijf verdachten hadden vorig jaar via een datingsite met het slachtoffer afgesproken bij een huis aan de Celebeslaan in Eindhoven. Daar werd hij overvallen en meegenomen.

De vijf jongens maakten op zaterdagavond 17 augustus de bewuste afspraak met de man. Het slachtoffer werd overvallen en moest onder dwang zijn eigen auto in. Vervolgens hebben de jongens uren met hem door Eindhoven gereden. Ze wisten een geldbedrag en spullen buit te maken. Daarna hebben ze de man achtergelaten in zijn auto en zijn ze ervandoor gegaan. De afgelopen maanden deed de recherche onderzoek. Een van de jongens werd in november vorig jaar opgepakt nadat hij probeerde te pinnen met de pinpas van het slachtoffer. Uiteindelijk zijn er vijf jongens aangehouden. Twee van hen zijn nu 14 jaar oud en de anderen zijn 15, 17 en 18 jaar. Vanwege hun leeftijd zijn ze op vrije voeten tijdens het onderzoek, maar ze blijven wel verdachten.