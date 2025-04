Provincie zegt dat kunstsector geduld moet hebben rond subsidies

Na maanden van onduidelijkheid over het wel of niet krijgen van subsidie reageert de provincie Noord-Brabant donderdag op de felle kritiek uit de cultuursector. Kunstinstellingen die bezwaar aantekenden tegen het mislopen van subsidie, moeten nog even geduld hebben. Extra financiële compensatie voor uitgestelde projecten of personeel dat is vertrokken, zit er niet in.

De onrust in de Brabantse kunstwereld is groot. Instellingen zoals Bosch Parade, Festival Cement en Theater De Nieuwe Vorst luidden woensdag de noodklok. Projecten zijn tijdelijk stilgelegd, medewerkers vertrokken en de onzekerheid over de toekomst groeit. Reden: de trage afhandeling van bezwaren tegen afgewezen subsidieaanvragen voor de periode 2025-2028.

De provincie laat nu weten dat ze de zorgen serieus neemt, maar benadrukt het belang van zorgvuldigheid. “We hebben de bezwaren voorgelegd aan een onafhankelijke commissie, gevolgd door hoorzittingen met de Hoor- en Adviescommissie”, zegt een woordvoerder. “De laatste zitting was op 17 april. We verwachten binnen enkele weken het advies te ontvangen.”

Tot dan blijft het afwachten. De instellingen zitten inmiddels al een half jaar in het ongewisse. “Vervelend”, erkent de provincie. “Maar het tijdspad is steeds helder gecommuniceerd.”

“Iedereen wist waar ze aan toe waren.”

Een doorn in het oog van veel culturele organisaties is de manier waarop sommige subsidieadviezen tot stand kwamen. Er zou sprake zijn van feitelijke onjuistheden, genegeerde informatie en beoordelingscriteria die vooraf niet bekend waren. De provincie schuift die zorgen door naar de Hoor- en Adviescommissie. “Zij beoordelen of daar fouten zijn gemaakt." Hoewel de bezwaarmakers per aanvraag een schadevergoeding van 1442 euro ontvangen vanwege de trage afhandeling, komt er geen aanvullende compensatie. “We hebben instellingen al in een vroeg stadium geïnformeerd dat subsidie vanaf 2025 niet gegarandeerd is", zegt de provincie. “Iedereen wist waar ze aan toe waren.”

"Redelijk en zorgvuldig traject."