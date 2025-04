Schok bij raad groot na illegale PFAS-vervuiling: 'Ik ben flabbergasted'

Een groot deel van de gemeenteraad van Helmond wil dat de gemeente aangifte doet tegen het bedrijf Custom Powders. Volgens het tv-programma Zembla heeft dit bedrijf gedurende 15 jaar illegaal PFAS geloosd op het riool. Verantwoordelijk wethouder Bonte is bereid aangifte te doen als justitie daarom vraagt. "Misschien is het niet nodig, want justitie heeft al een inval gedaan." Dat gebeurde onlangs bij Chemours in Dordrecht, een klant van Custom Powders.

CDA-raadslid Pieter Vervoort is geschokt door het bericht over de PFAS-lozingen. "Als dit klopt en het bedrijf heeft het geweten, dan is dat crimineel." Raadslid Theo Manders van de VVD wil dat de onderste steen bovenkomt. “Ik pleit voor een onafhankelijk en volledig onderzoek naar wat er mis is gegaan.” Ook oppositiepartij Helder Helmond wil dat er aangifte wordt gedaan. De gemeenteraad is al jaren bezig met het dossier Custom Powders. Helder Helmond heeft zich erin vastgebeten en hoopt dat de kwestie nu ‘serieus wordt genomen’. De partij roept de gemeente op om aangifte te doen.

"Elke keer niet serieus genomen."

Fractievoorzitter Martijn Rieter zegt niet verrast te zijn door het onderzoek van Zembla. “Het is een heftig bericht, maar het verbaast ons niks. We hebben zelf ook documentatie ingezien en vragen gesteld, maar elke keer zijn we niet serieus genomen.” Rieter hoopt dat de nieuwe berichtgeving gaat leiden tot ‘een doorbraak’. “We hopen dat de onderste steen nu bovenkomt. Maar het irriteert ons ook een beetje, want we hebben zo vaak gevraagd om informatie.” De partij pleit voor een gezondheidsonderzoek bij de mensen die bij het bedrijf hebben gewerkt en gewoond.

Fractievoorzitter Jeanette Hendriks van GroenLinks zegt ‘flabbergasted’ te zijn door het nieuws. “We moeten als gemeenteraad de koppen bij elkaar gaan steken. Er moet zoveel mogelijk onderzocht worden wat er gebeurd is en hoe het heeft kunnen gebeuren. Of het een wake-up call is? Dat weet ik niet, we zijn er als raad al heel lang mee bezig geweest.”

"De smoking gun waar de gemeente al een tijdje naar op zoek is."

Gemeenteraadslid Pieter Vervoort denkt dat de bestuurders van het bedrijf hoofdelijk aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden, net als de moedermaatschappij in Engeland. “We gaan het aankaarten bij de eerstvolgende raadsvergadering. Ik ga ervan uit dat het college van Helmond stappen zal gaan zetten.” Wethouder Arno Bonte zegt dat de informatie waarover Zembla beschikt de ‘smoking gun’ is waar de gemeente al een tijdje naar op zoek is om een schadeclaim met succes in te kunnen dienen. “Voor mij is nu onomstotelijk vast komen te staan dat er illegaal is geloosd. En dat het bedrijf Chemours, waar Custom Powders voor werkte, daarvan afwist.”

"Dit gaat om gerechtigheid en opkomen voor onze inwoners."

Bonte denkt dat een aangifte wellicht niet nodig is. Onlangs viel justitie binnen bij Chemours op zoek naar documenten. “Ik hoop dat daar documenten bijzitten die de link tussen Custom Powders en Chemours aantonen. Dat zou enorm helpen met de schadeclaim die wij willen indienen. Maar als justitie een aangifte nodig heeft, gaan we dat doen.” De wethouder wil er alles aan doen om Chemours te laten opdraaien voor de schade. Dat kan een zaak van de lange adem zijn. Rechtszaken tegen DuPont, waar Chemours de rechtsopvolger van is, in de Verenigde Staten duurden vele jaren. Maar de wethouder zegt tot het gaatje te willen gaan. “Dit gaat over rechtvaardigheid en opkomen voor onze inwoners.” De kosten van de sanering zijn tien miljoen euro en dat gaat nu betaald worden door de belastingbetaler.

"Nog steeds verhoogde PFAS-waardes in de Aa."

Het waterschap Aa en Maas wil dat de gemeente zo snel mogelijk gaat saneren. Custom Powders heeft ook een tijd via de schoorsteen uitgestoten en dat is in de directe omgeving terechtgekomen. Volgens secretaris-directeur Peter Verlaan van het waterschap geeft vooral die uitstoot in de lucht nu nog vervelende gevolgen. Zo zijn er nog steeds verhoogde PFAS-waardes in de rivier de Aa. "Na een flinke regenbui in de buurt van het bedrijf is er via afspoeling van de daken en uitspoeling vanuit de bodem een tweede route naar de sloten en rivieren gekomen met water met PFAS-waardes", legt de bestuurder uit. De sanering moet in het voorjaar van 2026 van start gaan.