Paranormale sessie bij kindergraven: vier vrouwen vervolgd

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt vier vrouwen voor grafschennis op begraafplaats Rusthof in het Utrechtse Leusden. De verdachten zouden daar in september 2021 een actieve rol gehad tijdens een paranormale sessie bij kindergraven. Een van hen is een 41-jarige vrouw uit Waalwijk.

De vrouwen hebben deelgenomen aan een groep die een zogenoemde seance uitvoerde bij kindergraven op de begraafplaats. Tijdens een seance proberen deelnemers te communiceren met geesten. Volgens RTV Utrecht stond de groep bijvoorbeeld met lichtgevende balletjes bij de graven. De balletjes zouden moeten oplichten op het moment dat er een bepaalde energie meetbaar zou zijn. De directeur van de begraafplaats had vooraf toestemming gegeven aan de groep. Ouders van de overleden kinderen wisten echter van niets. Zij vonden achteraf een camera op de begraafplaats waarop beelden van de seance stonden. Daarop besloten de nabestaanden aangifte te doen van grafschennis. De gemeente Amersfoort, beheerder van de begraafplaats, wist ook niet dat de directeur toestemming had gegeven voor de seance. Volgens RTV Utrecht heeft de gemeente de directeur op non-actief gezet.