Asielminister Faber is niet van plan om gemeenten te bezoeken na azc-rellen

Minister Marjolein Faber is niet van plan om een bezoek te brengen aan gemeenten waar bijeenkomsten over asielzoekerscentra uit de hand liepen. Dit besluit kwam de minister van Asiel en Migratie donderdag op veel kritiek te staan van de Tweede Kamer. Bij bijeenkomsten over azc's in onder meer Uden, Berlicum en Best liep het onlangs volledig uit de hand. Ook in Roosendaal verliep de discussie niet zonder slag of stoot.

De minister is dat niet van plan, zo zei ze in een debat met de kamer. "Het lokaal bestuur wordt gesteund en daar laat ik het bij", reageerde Faber. Verder houdt ze het erop dat ze geweld verafschuwt en de bedreigingen 'onverteerbaar' vindt.

Rellen bij bijeenkomsten

Afgelopen periode liepen meerdere bijeenkomsten over asielzoekerscentra in onze provincie uit de hand. In Uden werden vorige week zeven mensen opgepakt voor rellen na een informatiebijeenkomst. In Berlicum werd brand gesticht op het toekomstige azc-terrein en in Roosendaal kregen medewerkers van de gemeente te maken met bedreigingen en beledigingen tijdens een bijeenkomst van het azc in Heerle.

Ook in Best werden medewerkers van de gemeente mentaal en fysiek bedreigd tijdens een informatiebijeenkomst. De gemeente heeft aangifte gedaan. Vorige week stuurde Best nog een brandbrief naar minister Faber, omdat ze zich door haar in de steek gelaten voelt. Daarin werd de minister gevraagd om expliciete steun uit te spreken voor de lokale overheden die de spreidingswet moeten uitvoeren van de Rijksoverheid.

Op vragen van Omroep Brabant heeft het ministerie deze week laten weten dat de brandbrief is ontvangen. "Momenteel werken we aan een reactie", zo reageerde het ministerie.