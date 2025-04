Man (30) opgepakt voor cyberfraude van bijna 9 miljoen euro

Een 30-jarige man is dinsdag in Oost-Brabant aangehouden op verdenking van cyberfraude in dertien landen. Het gaat om bijna 9 miljoen euro, meldt de politie van het Britse Cleveland. Tegelijkertijd werd ook een 24-jarige man in het Britse Middlesbrough aangehouden.

De mannen hebben gebruikgemaakt van een online tool waarmee ze slachtoffers hebben overgehaald om persoonlijke informatie en authenticatiecodes te geven. Met deze gegevens konden de mannen twee jaar lang rekeningen hacken en transacties uitvoeren via bankrekeningen van slachtoffers. Dat deden ze naar schatting zo'n 28.000 keer in dertien verschillende landen.

De Britse politie laat weten dat ze al drie jaar lang onderzoek deed naar de zaak. "Dit is een van de grootste onderzoeken naar computermisbruik en cyberfraude waaraan we ooit hebben gewerkt", zegt rechercheur Kevin Carter van de Cyber Crime Unit van de politie in Cleveland. "De arrestaties laten zien hoe toegewijd we zijn aan het onderzoeken van cybercriminaliteit."

In 2024 schakelde de Britse politie Nederland in. "De Nederlandse politie heeft onschatbare steun en kennis geleverd aan het onderzoek. Zonder deze samenwerking was de succesvolle ontmanteling van het verdachte netwerk niet mogelijk geweest", zegt rechercheur Carter.