Lintjesregen: kijk hier hoeveel lintjes zijn uitgereikt in jouw woonplaats

Er zijn nog genoeg vrijwilligers in onze provincie die een lintje verdienen. Net als vorig jaar zijn er in Brabant tijdens de lintjesregen de meeste koninklijke onderscheidingen van ons land uitgereikt: 670. Dat zijn er 33 meer dan in 2024 en het hoogste aantal sinds 2010 (681). Landelijk is er geen provincie waar de hoosbui zo groot was.

De allerhoogste onderscheiding – Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw - was voor musicus Arjen Lucassen (65) uit Oudemolen en Ronald Dekker (63) uit Valkenswaard. Lucassen is bekend van onder meer de Waalwijkse band Vengeance en rockopera’s. Dekker wordt omschreven als een gedreven leider die zijn passie voor technologie en innovatie heeft ingezet om de gezondheidszorg te verbeteren. Ridders in de Orde van Oranje-Nassau

Piet Paantjens uit Etten-Leur, jarenlang zowel plaatselijk als landelijk actief, werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit is bijzonder, omdat het niet vaak voorkomt bij personen die zoals hij ooit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau waren benoemd. Ook Peti Stevens uit Goirle werd ‘geridderd’: zij zet zich al vele jaren in voor het bestrijden van kindermishandeling. Wobine Buijs-Glaudemans, nog even burgemeester van Oss, onderging ook een ridderlijke huldiging. Zij bekleedt tal van bestuurlijke functies.

Peti Stevens uit Goirle: een van de Brabantse Ridders in de Orde van Oranje-Nassau (foto: Pix4Profs).

Astrid van den Hoogenband-Verver uit Geldrop kreeg eveneens een ridderlijk lintje. Zwemmen was en is haar lust en leven. Haar man Cees-Rein en hun zoon Pieter kregen eerder een koninklijke onderscheiding (KO). Over families gesproken: in Heeze werden Karel Bennenbroek (76) en zijn zus Ans van Gorp-Bennenbroek (73) en haar man Wil van Gorp (75) tegelijk gelauwerd.

Burgemeester Teun Heldens, Wil van Gorp, Ans van Gorp en Karel Bennenbroek (foto: gemeente Heeze-Leende).

Inzet voor sporters en vluchtelingen

Een blik op de decorandi leert dat onze provincie ontelbare clubs telt die niet kunnen functioneren zonder hun vaak stille krachten. Voor wie niets teveel is, zelfs als ze zelf gehandicapt of (dood)ziek zijn. Ze spannen zich in voor organisaties als het Dickens Festival, ijsverenigingen, toneelclubs, sportverenigingen, het Bloemencorso in Zundert, lokale omroepen, de Heilig Bloedprocessie in Boxtel, vluchtelingenwerk en kerken.

Yvonne van Spaandonk-Holland, een van de mensen die zich onder anderen inzetten voor vluchtelingen (foto: gemeente Halderberge/Stefan Oomes).

Ook de voorzitter van de Ulu Moskee in Bergen op Zoom, Lokman Yilmaz, en Victor Amukwaman en Manus Latupeirissa, intensief betrokken bij de Molukse gemeenschappen in Nistelrode en Vught, werden gehuldigd. En wat te denken van Corry Daalhof (67) uit Valkenswaard, die al jaren behept is met het …Harley-Davidsonvirus. Of de 74-jarige Ad van Uffelen, het levende oorlogsarchief uit Rucphen.

Manus Latupeirissa uit Vught (foto: gemeente Vught/Marc Bolsius).

Ad van Uffelen (foto: gemeente Rucphen/Mariëlle de Kock).

Opvallend is verder dat menigeen actief is (geweest) in het buitenland. Zo heeft Anna Bouwman uit Etten-Leur in Gambia de bijnaam ‘The Angel’ vanwege haar inzet voor de psychiatrische zorg. Zij wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De gemeente Land van Cuijk telde veruit de meeste decorandi (34). Was Gilze en Rijen vorig jaar de enige gemeente met alleen vrouwen die werden gedecoreerd; in Drimmelen waren ditmaal enkel voor mannen mooie woorden weggelegd.

De jongste en de oudste

Hugo Maas uit Netersel (29) is één van de jongste Brabanders ooit bij wie een KO werd opgespeld. Als 11-jarige richtte hij in zijn woonplaats Netersel Jeugdvereniging de Buntpollen op. Sindsdien is het raadslid van de gemeente Bladel (daar heeft-ie ook tijd voor) bij heel veel clubs actief. Driek van den Kieboom (92) is zeer waarschijnlijk de oudste onderscheiden Brabander. Hij is niet meer weg te denken bij de EHBO en de heemkundekring De Steenen Kamer in zijn woonplaats Steenbergen.

Hugo Maas (foto: gemeente Bladel/Sasien Fotografie).

Driek van den Kieboom (92), zeer waarschijnlijk de oudste onderscheiden Brabander (foto: gemeente Steenbergen).

Voor Gerard Hoefnagels, actief bij het carnaval, voetbal en een buurtvereniging in Asten-Heusden, was het dubbel feest. Hij wordt deze vrijdag 69.

Gerard Hoefnagels (foto: Zoë Stegeman).

De vier decorandi in Boekel met in het midden burgemeester Caroline van den Elsen (foto: Dorine Cornelissen)/gemeente Boekel).

De onderscheiden inwoners van Valkenswaard, met helemaal links Ronald Dekker en tweede van rechts Corry Daalhof (foto: Jurgen van Hoof).

Ook in Boxtel was het groot feest (foto: gemeente Boxtel).

