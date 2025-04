Explosie verwoest auto, agenten vinden achttien lachgascilinders

Een geparkeerde auto op de Tilburglaan in Den Bosch is donderdagnacht verwoest. Er is iets ontploft bij de auto, meldt de politie. De voorruit is aan gruzelementen. Er is niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek.

De melding van de explosie kwam rond kwart over twaalf 's nachts binnen bij de politie. Vermoedelijk is de explosie veroorzaakt met een Cobra 6, die doelbewust bij de auto zou zijn neergelegd.

Sporen

Na de explosie kwam een explosievenverkenner van de politie naar de Tilburglaan om onderzoek te doen. Agenten hebben rond de auto diverse sporen veiliggesteld. De explosie trok flink wat bekijks, ondanks het nachtelijke tijdstip. In de auto vonden agenten achttien volle lachgascilinders. Deze zijn door de politie veiliggesteld en meegenomen.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

