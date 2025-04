Man slaat in één klap gat in schedel van jongen, politie deelt beelden

Een man heeft op vrijdag tijdens carnaval in één klap een gat in het voorhoofd van een jongen geslagen in een café aan de Parade in Den Bosch. De jongen liep daarbij een schedelbreuk op en is nog steeds aan het herstellen van een zware operatie. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. De politie deelt beelden om de man te vinden.

"Op het eerste oog heeft de jongen alleen een opgezwollen voorhoofd en een bloeduitstorting, maar schijn bedriegt", vertelt politiewoordvoerder Dion Luijten. Op een scanfoto is vervolgens te zien dat de jongen een gat in zijn voorhoofd heeft.

"Dit heeft de dader er met één klap ingeslagen", zegt Luijten. Op camerabeelden die de politie deelt, is te zien dat de man met zijn vuist uithaalt naar het gezicht van de jongen. Hij liep hierdoor een schedelbreuk op. Heftige operatie

"De jongen heeft een heftige operatie ondergaan, waarvan hij nog steeds aan het herstellen is", vertelt de woordvoerder. De politie hoopt dat mensen de man herkennen op de beelden of dat hij zichzelf meldt. De man droeg tijdens de mishandeling op vrijdag 28 februari een donkere jas met capuchon, een trui en handschoenen met de Oeteldonkse kleuren.