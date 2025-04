Het allereerste Brabantse lintje gaat naar Geert

De kop is eraf. Als eerste en anders wel een van de eerste Brabanders is Geert Engels uit Heeze deze vrijdag verteld dat hij een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Weliswaar telefonisch op zijn vakantie-adres, maar de verrassing én de dankbaarheid op deze lintjesdag zijn er niet minder om. “Dit was heel bijzonder.”

De 72-jarige Engels werd om kwart voor acht deze ochtend gebeld door burgemeester Teun Heldens van de gemeente Heeze-Leende. In KEIgoeiemorgen!, het ochtendprogramma van Omroep Brabant Radio, vertelde hij hoe dat ging. Engels: “Mijn kleindochter zou aan de lijn zijn, omdat ze haar verjaardag in een kinderdagverblijf zou vieren. Maar het ging via WhatsApp en ik zag meteen dat het onze burgemeester was die contact met me had opgenomen. Op beeld zag ik dat hij aan tafel zat, met de wethouders, de gemeentesecretaris een ambtenaar van kabinetszaken. Dit was echt heel bijzonder, dit verwacht je niet.”

Geert Engels wordt telefonisch verrast door burgemeester Teun Heldens (foto: gemeente Heeze-Leende).

Heldens noemde en roemde vooral de inzet van Engels voor de natuur. De man die voor zijn verdiensten Lid in de Orde van Oranje-Nassau wordt, somt zelf op: “Ik ben 55 jaar lid van het IVN (officieel: het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, red.). Ben er twaalf jaar penningmeester geweest, bestuurslid en gids. Verder verzorg ik wandelingen en zet ik me in voor amfibietunnels en de vogelwerkgroep. En daarbuiten ben ik jarenlang Sinterklaas geweest.” Dat laatste deed hij onder meer op openbare basisschool De Trumakkers.

Geert Engels als Sinterklaas (foto: Kasteel Heeze).

Geert Engels is echt een natuurmens (foto: familiearchief).

Verder is de Heezenaar vrijwilliger bij de Stichting Brabantsedag en sinds 1985 ook bij het Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Ook zette hij zich lange tijd onder meer als rowan en hopman belangeloos in voor scouting St. Nicasius. De voormalig relatiemanager van de Rabobank werd telefonisch verrast, omdat hij met zijn vrouw op vakantie is in Duitsland. “Het lintje zal ik later krijgen als ik weer thuis ben. Maar de burgemeester heeft het me wel laten zien, inclusief oorkonde en speldje.” Of deze vrijwilliger in al zijn vezels, die overigens twee dochters en drie kleindochters heeft, het deze vrijdag gaat vieren dat hij een lintje heeft gekregen? “Dat denk ik wel, al weet ik niet of mijn vrouw nog meer in petto heeft.”

