Compleet gezin doodgereden, opnieuw 10 jaar geëist tegen Thomas de G.

Thomas de G. (35) uit Zevenbergschen Hoek reed op 10 maart 2023 een vader en moeder en hun twee kinderen dood op de A59 bij Sprang-Capelle. De G. had reed met duizelingwekkende snelheid en filmde die 'enorme prestatie' van zijn auto. Toen de auto van het gezin een vrachtwagen wilde inhalen, klapte De G. met ruim 200 kilometer per uur achter op hun auto.

Thomas de G. kreeg eind 2023 tien jaar cel en tbs van de rechtbank in Breda. Maar ondanks dat hij enorm veel spijt heeft van zijn krankzinnige rit, vindt hij die straf toch te hoog. En dus ging hij in hoger beroep en zat hij deze vrijdag voor het gerechtshof in Den Bosch. Thomas oogde wat timide in een zaal, die opnieuw bomvol zat met nabestaanden. Hij werd regelmatig emotioneel, zeker bij het horen van de verhalen van de familie van de slachtoffers. Voor hen kan de straf voor De G. juist niet hoog genoeg zijn.

Thomas de G. in de rechtbank in 2023 (beeld: Adrien Stanziani).

Drie keer te veel gedronken

De rechtbank vond dat De G. verantwoordelijk is voor doodslag op de vier gezinsleden, omdat hij bewust het risico nam om mensen te doden. Hij reed immers met drie keer te veel drank op in zijn snelle Seat Leon Cupra en reed veel en veel te hard. De G. filmde hoe de snelheidsmeter de 250 aantikte. Ondertussen naderde hij een vrachtwagen met daarachter twee auto’s. Volgens De G had hij niet verwacht dat een van de personenauto’s de vrachtwagen zou gaan inhalen, maar gebeurde dat toch. De G. ramde de achterkant van de auto met daarin het gezin uit Raamsdonksveer. Hun auto knalde vervolgens tegen de laadklep van de vrachtauto, die daardoor afbrak.

Vuurzee

De auto vloog over de kop en kwam op de linkerrijbaan tot stilstand, werd nog geraakt door een andere auto, en vloog in brand. De vader (46), moeder (46) en hun zoon (13) en dochter (10) kwamen direct om het leven in de vuurzee na een etentje vanwege de verjaardag van de vader.

De grote vraag in hoger beroep was: heeft Thomas de G. de aanmerkelijke kans op de dood aanvaard of op de koop toe genomen door zo hard te rijden met drank op en is er dus sprake van doodslag? De raadsheren van het hof zochten op meerdere manieren naar een antwoord, maar De G. hield steeds voet bij stuk: “Nee, ik heb daar niet aan gedacht, anders had ik nooit zo hard gereden”, bleef hij steeds herhalen. Maar de kans was er wel, hielden de raadsheren aan. Het was donker om negen uur die avond in maart en er was geen verlichting op dat stuk snelweg, De G. had flink gedronken en hij reed rond de 225 kilometer per uur, zo werd uiteengezet, wat neerkomt op 67 meter per seconde. Ook was De G. zijn rit aan het filmen en had hij daardoor maar een hand aan het stuur.

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision.