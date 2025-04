GGD doet geen bevolkingsonderzoek na PFAS-verontreiniging in Helmond

De GGD is niet van plan in Helmond een bevolkingsonderzoek te doen in de omgeving waar de fabriek van Custom Powders heeft gestaan. De GGD stelt dat de PFAS-vervuiling allang bekend is en dat er in het verleden al onderzoeken zijn gedaan. Het televisieprogramma Zembla kwam eerder deze week met het nieuws dat er veel PFAS illegaal in het riool is gestort en dat medewerkers ziek zijn geworden.

Een stuk op de kaart in Helmond, die wethouder Bonte laat zien, is oranje gekleurd, niet ver van de woonwijken Brouwhuis en Rijpelberg. Een gedeelte van de wijk Brouwhuis ligt zelfs in oranje gebied. Daar is de PFAS-vervuiling op zijn ergst. "Je moet daar geen groenten uit de tuin eten", zegt wethouder Bonte. "Maar verder zijn alle risico's weggenomen. We bieden mensen daar aan om grondonderzoek te doen in de tuin en eventueel te saneren. We gaan heel zorgvuldig om met de vervuiling."

Het bedrijf Custom Powders is failliet en in 2017 gestopt met de uitstoot. "Verdere vervuiling is echt niet meer aan de orde", zegt de wethouder. De gemeente is druk bezig met een tien miljoen kostend saneringsplan om de vervuiling weg te krijgen. Maar hoe dat moet gebeuren, is nog onduidelijk. Ook is onduidelijk wat er met de vervuiling gaat gebeuren. PFAS is een forever chemical en breekt niet meer af in de natuur. De sanering kan jaren in beslag nemen, volgens de wethouder.