Klant rijdt viswinkel in, zware toonbank redt het leven van Mohamed

Alsof er een engeltje op zijn schouder zat. Zo voelt Mohamed El Yazidi zich nadat een klant zijn viswinkel aan het Piusplein in Bergen op Zoom inreed en in een fractie op hem afkwam. "Op het moment dat je beseft dat de toonbank die ruim duizend kilo weegt is verschoven, weet je dat je echt geluk hebt dat je er nog staat."

Het moet nog even tot hem doordringen. De gevolgen hadden groot kunnen zijn als die zware toonbank daar niet had gestaan. "Je ziet een auto met een enorme snelheid je pand binnenrijden", vertelt El Yazidi. "Eerst denk je: 'wat gebeurt er nu'? En voordat je het weet staat die auto voor je neus. Je blokkeert en weet niet wat je overkomt. We hebben geluk dat de toonbank sterk genoeg was om de auto te pareren. Het had ook klaar kunnen zijn."

Fysiek is hij ongedeerd gebleven, net als met zijn broer met wie hij achter de toonbank stond. "Maar ik voel wel een beetje trillingen en voel me wat licht in mijn hoofd. Ik heb ook een beetje hoofdpijn." De adrenaline voelt de mede-eigenaar ook nog. Vol op het gas

Rond elf uur in de ochtend kocht een klant vis en stapte daarna met zijn vrouw in hun auto. Ze reden achteruit, maar raakten daarbij een andere auto. Uit paniek vergat de man zijn handrem te gebruiken en trapte hij vol op het gas in plaats van op de rem. De auto kwam in zijn geheel in de viswinkel terecht en verwoestte de pui. Op dat moment waren er geen klanten in de winkel, maar de schade is groot. De bestuurder en zijn vrouw hebben eerste hulp gekregen. "Meneer mocht naar huis, dus ik ga ervan uit dat het goed gaat", zegt Mohamed. "Ik ben ook niet boos. Het was sowieso niet expres."