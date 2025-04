Nieuws over blunderende gemeente gaat de hele wereld over

Het verhaal van de per ongeluk weggegooide Warhol gaat de hele wereld over. In onder andere Roemenië, Engeland, de Verenigde Staten en Spanje wordt volop geschreven hoe de gemeente Maashorst per ongeluk 46 kunstwerken vermoedelijk bij het grofvuil gooide. Daaronder ook een zeefdruk van Andy Warhol.

‘Dutch town “most likely” trashed 46 artworks by mistake, including Warhol silkscreen print of Princess Beatrix’, zo valt bijvoorbeeld te lezen op de website van de Amerikaanse nieuwsorganisatie CBS. De gemeente Maashorst kwam er vorig jaar achter dat een hoop kunstwerken verdwenen waren. Daar zat ook de zeefdruk van prinses Beatrix bij, gemaakt door de beroemde kunstenaar Andy Warhol.

De Andy Warhol-zeefdrukken van koningin Beatrix werden in oktober vorig jaar tentoongesteld tijdens een expositie in Apeldoorn, Nederland. Het kunstwerk uit Uden komt niet uit deze serie (foto: ANP).

De gemeente deed aangifte bij de politie en schakelde een onderzoeksbureau in. Die concludeert nu dat de kunstwerken hoogstwaarschijnlijk zijn weggegooid en bij het grofvuil terecht zijn gekomen. Iets wat de gemeente zelf al eerder vermoedde. "Zo ga je niet met waardevolle spullen om. Maar het is wel gebeurd. Dat betreuren wij", zei burgemeester Hans van der Pas.

"Is Nederland altijd zo slordig met Warhols?"

Het opmerkelijke verhaal wordt in het buitenland veel opgepikt. De BBC vraagt zich af waarom Nederland zo slordig is met haar Warhols. Ze leggen een link met de overval op een galerie in Oisterwijk in november. Daar werden vier Warhols gestolen. Maar twee daarvan belandden beschadigd op straat omdat ze niet in het busje van de dieven pasten. Onze verslaggever Jos Verkuijlen vertelde bij BBC World News op tv en bij BBC Wordwide op de radio over dit bizarre verhaal. Aan het einde van zijn leven produceerde Andy Warhol twee edities van deze serie waarin vier koninginnen, waaronder Beatrix, werden afgebeeld: een normale editie van 40 exemplaren en een ‘koninklijke editie’ van lithografieën met een glinsterend effect. Zo beschrijft de Franse krant Le Figaro het kunstwerk. Ook Spanje, Roemenië en Duitsland schreven over de flater van de gemeente Maashorst.