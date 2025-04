Politie vat verdachte in de kraag, heeft 16 inbraken op zijn naam

Een 49-jarige man uit Vught is woensdag aangehouden omdat hij wordt verdacht van een hele rits inbraken. De politie wist camerabeelden van de diefstallen in Breda en Oosterhout naast elkaar te zetten. Toen werd snel duidelijk wie de verdachte was. De man werd woensdag in een huis in Breda aangehouden.

Het is een hele lijst. De politie heeft 16 inbraken opgesomd waar de man van verdacht wordt. Allemaal gepleegd in maart en april van dit jaar.

Te beginnen op 17 maart, in een winkel aan het Planciusplein in Breda. Daar werd de zaak vernield en zijn spullen meegenomen. Daarna volgden een kapperszaak, twee kringloopwinkels, een restaurant aan de Haagdijk, een huis aan de Donk en nog een aan de Christiaan Huygensstraat. Allemaal binnen een paar weken. Daarna volgden nóg een huis aan de Epelenberg, een cafetaria, een autobedrijf, een winkel, twee inbraken bij dezelfde bakkerij in de Charleroistraat, in inbraak in nog een huis en in een winkelcentrum. Een enorme lijst, met tot slot nog een autodiefstal aan de Trekpot. Die is inmiddels weer gevonden en teruggebracht. De politie houdt rekening met nóg meer diefstallen. De verdachte wordt vastgehouden voor verhoor en wordt binnenkort voorgeleid.