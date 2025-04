Langer grenscontroles om 'illegale migratie tegen te gaan'

De grenscontroles die sinds 9 december worden gehouden door de Koninklijke Marechaussee aan de grens met België en Duitsland, worden verlengd. De controles zouden eigenlijk tot 8 juni duren, maar Marjolein Faber (Asiel en migratie, PVV) maakte vrijdag bekend dat ze in ieder geval tot 9 december van dit jaar blijven.

De marechaussee controleert niet continu. Ook staan er geen slagbomen of wachthokjes. Sinds 9 december zijn er steekproefsgewijs controles, waarbij wordt gekeken of iedereen in het bezit is van de juiste documenten. Als dat niet zo is, dan wordt die persoon meegenomen voor extra onderzoek.