Boerenkool van HAK heeft rubber in de potjes en is teruggeroepen

Er zitten misschien stukjes rubber in de potjes van HAK. Het bedrijf uit Giessen roept daarom een aantal producten terug. Het gaat om boerenkool en spinazie (met room), in de potjes van 370 en 710 ml.

HAK roept op om de producten niet te eten, omdat dat misschien schadelijk is. "Ondanks dat de kans klein is, nemen we geen risico's", zegt HAK.

Wie de groentes toch heeft gekocht, mag de potjes terugbrengen naar de supermarkt. Die mensen krijgen hun geld terug.