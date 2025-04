Provincie had meer verwacht van stikstofplannen: 'Er is meer nodig'

De provincie Noord-Brabant had meer verwacht van het pakket aan stikstofmaatregelen dat landbouwminister Femke Wiersma heeft aangekondigd. In het plan wordt De Peel, een natuurgebied in onze provincie, als een van de eerste regio's genoemd waar vrijwillige opkoop van boerenbedrijven wordt aangeboden om de stikstofuitstoot te verminderen.

Het kabinet is het eens geworden over de eerste stappen om de stikstofcrisis aan te pakken. Er wordt 2,2 miljard euro uitgetrokken om onder méér boeren mínder koeien te laten houden, of ze vrijwillig met hun bedrijf te laten stoppen. Op de plek rond de natuurgebieden, zoals De Peel waar nu koeien en boerderijen staan, moet een groene strook van zo'n 250 meter komen. Gedeputeerde Wilma Dirken (stikstof) van de provincie noemt de plannen een goede eerste stap, maar vindt dat er meer nodig is. Ze wijst erop dat de natuur er slecht voorstaat in Brabant en dat er snel actie moet worden ondernomen. "De nood is hoog voor onder andere woningbouw, infra- en energieprojecten, industrie en landbouw", zegt ze.

"Daar hoort een ruime financiering bij, vanwege geloofwaardig, het snel aan de slag te kunnen met het verbeteren van de natuur en het op gang brengen van de vergunningverlening in alle sectoren", aldus Dirken. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat de vrijdag gepresenteerde maatregelen te weinig houvast bieden voor de natuur, de economie en de inwoners van landelijke gebieden. 'Hard werken'

De boerenorganisatie LTO is blij met het uitgetrokken budget. "Het is goed dat boeren vrijwillig kunnen kiezen om te stoppen en dat er geld beschikbaar is om hen te helpen", reageren ze. Minister Wiersma wil dat de industrie, het vervoer en de bouw in 2035 de helft minder uitstoten. Bij boeren is dat 42 tot 46 procent. LTO zegt dat dit "heel hard werken" zal worden, voor de landbouw.