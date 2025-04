Moeder aangehouden nadat ze met haar jonge kinderen en man sloot in rijdt

Een vrouw is zaterdagmiddag de macht over het stuur verloren en de sloot ingereden op de Beerseweg tussen Beers en Mill. In de auto zaten ook haar twee zeer jonge kinderen en haar man. De bestuurster is daarna aangehouden door de politie omdat ze er niet in slaagde een blaastest goed uit te voeren. Vermoedelijk was de vrouw onder invloed van alcohol.

De vrouw kon meerdere keren niet de blaastest voltooien na het ongeluk. Dat zorgde voor de nodige irritatie bij de agenten ter plaatse. Ze is daarom aangehouden en meegenomen naar het bureau om daar alsnog een blaastest te doen. Het ambulancepersoneel heeft de vrouw, haar man en de twee kinderen gecontroleerd na het ongeluk. Er raakte niemand gewond en de inzittenden kwamen allemaal met de schrik vrij. De rest van het gezin is door een bekende opgehaald en thuisgebracht. De brandweer werd ook opgeroepen, maar heeft uiteindelijk weinig hoeven doen. De auto is uit de sloot getakeld door een bergingsbedrijf.

Foto: Saskia Kusters/Persbureau Heitink.