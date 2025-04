Moeder rijdt onder invloed met twee jonge kinderen de sloot in

Een vrouw is zaterdagmiddag de macht over het stuur verloren en de sloot ingereden op de Beerseweg tussen Beers en Mill. In de auto zaten ook haar twee zeer jonge kinderen en haar man. De vrouw bleek onder de invloed van alcohol te zijn en is aangehouden.

Het ambulancepersoneel heeft de vrouw en de twee kinderen gecontroleerd na het ongeluk. Er raakte niemand gewond en de inzittenden kwamen allemaal met de schrik vrij. De brandweer werd ook opgeroepen, maar heeft uiteindelijk weinig hoeven doen. De auto is uit de sloot getakeld door een bergingsbedrijf.

Foto: Saskia Kusters/Persbureau Heitink.