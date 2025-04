Jong kindje overleden na aanrijding met bestelbus op oprit

Op de Vresselseweg in Sint-Oedenrode is zaterdagavond een zeer jong kindje om het leven gekomen. Het slachtoffertje is op de oprit van een huis aangereden door een bestelbusje. Ondanks dat de hulpdiensten massaal uitrukten voor het kindje, overleed het kindje ter plekke.

Het ongeluk gebeurde rond tien voor half acht. Naast de ambulance en brandweer, vloog er ook een traumahelikopter naar de Vresselseweg, maar reanimatie van het slachtoffertje mocht niet meer baten.

Zeer jong

Hoewel de politie nog geen leeftijd van het minderjarige slachtoffer kan bevestigen, gaat het volgens omstanders om een zeer jong kindje van rond de twee jaar oud. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Verkeerspecialisten van de politie doen onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Foto: Persbureau Heitink

