Deze boerderij was ooit bijna gesloopt, maar verwelkomt nu miljoenste gast

Voor wie zich graag waant als een Brabantse boer uit 1900 is het Boerenbondsmuseum in Gemert al jaar en dag een historisch walhalla. Zondagmiddag mocht het museum haar miljoenste bezoeker verwelkomen en dat terwijl het ruim 35 jaar geleden nog bijna omgekegeld werd om een provinciale weg te bouwen.

"De eerste eigenaar zei wel eens: als je zorgt dat de bezoekers een sneetje peperkoek en een kop koffie krijgen, is het allemaal goed", zegt Van Katwijk "Maar als je kijkt waar we nu staan met driehonderd vrijwilligers, daar zijn we trots op."

En is er reden voor een feestje, vandaag stapt de miljoenste bezoeker van het museum het erf op om zich een dag hélemaal om te dompelen in het Brabant van de begin twintigste eeuw.

Kinderen die spelen in traditionele vormloze gewaden, een stel ouder mannen die driftig op een krukje stro aan het knopen zijn en natuurlijk de lange witte onderbroeken die aan een waslijntje in het lentebriesje hangen te drogen. Op de zondagmiddag ligt het museum er idyllisch bij.

De voorzitter glundert helemaal. "Het is door de jaren heen zo gegroeid", vertelt ze. Die zelf ook volledig gehuld is in haar zondags best. "Mensen reizen overal heen maar ze willen toch ook weten wat er in hun eigen regio ooit is gebeurd."

Waar tegenwoordig een heel boerendorp staat met eigen schooltje, winkeltje en melkfabriek geheel in de stijl van het Brabant van toen, had het niet veel gescheeld of de boerderij was onder een laag asfalt verdwenen.