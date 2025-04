Weer explosie bij auto waarbij lachgas wordt gevonden, verdachten op beeld

Aan de Daviottenweg in Den Bosch is in de nacht van zaterdag op zondag een explosie geweest bij een bestelbus. Die raakte daardoor flink beschadigd, maar er raakte niemand gewond. Opvallend het deze week de tweede ontploffing in de stad is bij een voertuig waar lachgas bij gevonden wordt.

Het explosief ging rond kwart over een 's nachts af. Buurtbewoners belden de politie en ter plekke ontdekten de agenten de beschadigde bus. Opvallend is dat rond de Opel-bus lege dozen van lachgascilinders lachen. De politie startte direct buurtonderzoek en stelde sporen veilig. Ook zondag is er nog met getuigen gesproken en zijn er deurbel en dashcam-camerabeelden veilig gesteld.

Tweede explosie

Afgelopen donderdagnacht was het ook al raak in Den Bosch. Toen werd bij een personenauto vermoedelijk een Cobra 6 doelbewust op de vooruit gelegd. Door de enorme klap sneuvelde die.

